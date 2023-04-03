Названы имена участников миссии НАСА к Луне в 2024 году

После долгого и тщательного отбора кандидатов Американское космическое агентство объявило имена четырёх счастливчиков, которые будут участвовать в новой миссии полёта на Луну.

Американские астронавты Кристина Кох, Виктор Гловер и Рид Уайзман, и канадский астронавт Джереми Хансен станут участниками миссии "Артемида-2" - первого пилотируемого полета на спутник Земли за последние полвека.

Запланирован полёт на ноябрь 2024 года. Согласно плану, миссия должна продлиться 10 дней. Астронавты проведут большую часть времени в капсуле "Орион", которая отсоединится от ракеты-носителя после выхода в космос и совершит облёт Луны, а затем вернется на Землю.

Эта миссия проложит путь для "Артемиды-3", которая будет запущена в 2025 году, на этот раз с целью высадки на поверхность Луны.

Конечная цель НАСА - создание долгосрочного присутствия человека на поверхности Луны и строительство базы, которая будет служить испытательной лабораторией для ещё более сложной и отдаленной миссии - отправки экипажа астронавтов на Марс. На сегодня стоимость марсианской миссии оценивается в 100 миллиардов долларов.