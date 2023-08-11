Россия возвращается на Луну

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" стартовала с космодрома "Восточный"

Спустя 47 лет после последнего полета Россия запустила космический аппарат к Луне.

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Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и станцией "Луна-25" стартовала с космодрома "Восточный" в Амурской области.

Аппарат достигнет лунной орбиты через пять дней и пробудет на ней от трех до семи суток, после чего начнется прилунение.

По словам источника в Роскосмосе, агентство ожидает, что посадка произойдет примерно 21 августа.

После этого космический аппарат будет находиться на Луне в течение года.

Предыдущая отечественная станция "Луна-24" была запущена в 1976 году. Она доставила на Землю 170 грамм лунного грунта.