Великобритания: проблемы с деньгами мешают молодым британцам обзаводиться детьми

Согласно недавно проведенному опросу, деньги - самая большая проблема, мешающая молодым людям в Великобритании завести семью.

Более половины (59%) респондентов назвали финансовые проблемы в качестве причины номер один, по которой они рассматривают возможность отложить или вообще отказаться от рождения детей.

Исследование, проведенное по заказу Apryl, берлинской компании, предоставляющей льготы при рождении детей, показало, что самым большим препятствием для родительства является растущая стоимость жизни, на которую указали 29 процентов респондентов. За ним следуют расходы на уход за детьми (13 процентов), отсутствие подходящего партнера (12 процентов) и невозможность позволить себе купить собственное жилье (11 процентов).

Опрос, проведенный компанией Censuswide среди 2 000 взрослых жителей Великобритании в возрасте 18-35 лет в феврале, также показал, что две трети респондентов рассмотрели бы возможность заморозки своих яйцеклеток, спермы или эмбрионов для продления фертильности, если бы могли себе это позволить.

Замораживание яйцеклеток, медицинская практика сохранения фертильности женщины, как известно, стоит недешево, а в некоторых странах, например во Франции, ее использование строго ограничено. Cтоимость одного цикла замораживания яйцеклеток в Великобритании и ЕС начинается примерно с 3 000 евро, к которым необходимо добавить стоимость последующего размораживания яйцеклеток для экстракорпорального оплодотворения - процедуры, которая может достигать 10 000 евро и более.

Apryl помогает европейским компаниям, в том числе Soundcloud, предоставлять сотрудникам доступ к таким услугам в сфере репродукции, как замораживание яйцеклеток, усыновление, суррогатное материнство и ЭКО.

"Поддерживая потребности в создании семьи и рождении детей на работе, работодатели демонстрируют, что они признают семейные обязательства людей вне работы", - сказала Euronews Next соучредитель Apryl Дженни Сафт.

Это, по ее словам, может способствовать формированию культуры труда, "где обращение за лечением бесплодия, беременность и необходимость отгулов на работе по семейным обстоятельствам не повлияют на карьерный рост и не будут встречены с сознательным или бессознательным предубеждением".

Эти страны заплатят вам за рождение детей

Ядовитый коктейль из старения населения и снижения рождаемости по всей Европе уже ставит под вопрос устойчивость систем социального обеспечения.

Средний коэффициент рождаемости в ЕС, составляющий 1,5 ребенка на одну женщину в 2020 году, намного ниже уровня воспроизводства населения, составляющего около 2,1, необходимого для обеспечения широкой стабильности населения в отсутствие миграции.

Европейские страны разработали различные стратегии, чтобы побудить граждан иметь больше детей. Одной из наиболее распространенных является предоставление семьям "бонуса за рождение ребенка" - денежного вознаграждения за каждого рожденного малыша.

Великобритания сама предлагает различные льготы, чтобы стимулировать супружеские пары заводить детей. Например, детские пособия предоставляют 21,8 фунта стерлингов (24,87 евро) в неделю на первого ребенка и 14,45 фунта стерлингов (16,48 евро) в неделю на всех последующих детей.

Граждане также могут обратиться за пособием Sure Start Maternity Grant - единовременной выплатой в размере 500 фунтов стерлингов (571 евро) для покрытия расходов, связанных с рождением ребенка. Родители или опекуны также могут претендовать на налоговые кредиты и универсальный кредит, который позволяет им получить до 85% расходов на уход за ребенком.

Финляндия также известна как одна из самых щедрых европейских стран. В период с 2012 по 2022 год один из самых маленьких муниципалитетов страны, Лестиярви, прославился тем, что выдавал 10 000 евро на каждого новорожденного, отчаянно пытаясь поднять рождаемость.

Исполняющий обязанности мэра Маркку Вехкаоя рассказал Euronews Next, что в прошлом году эта программа была закрыта, поскольку многие семьи, получавшие финансовую помощь, получали средства и затем переезжали в другие места.

В Венгрии клиники по лечению бесплодия рассматриваются премьер-министром страны Виктором Орбаном как "имеющие национальное стратегическое значение".

Молодые супружеские пары в Венгрии также могут получить в банке кредит на сумму до 10 миллионов форинтов (около 30 000 евро), прекратить выплату процентов по нему, если в течение пяти лет у них родится ребенок, и полностью списать кредит, если у них будет не менее трех детей. При этом женщины, имеющие четырех детей, навсегда освобождаются от уплаты подоходного налога.

В Греции каждой матери, родившей ребенка и постоянно проживающей в стране на законных основаниях, предоставляется премия в размере 2 000 евро. В Италии родители могут претендовать на пособие при рождении ребенка в размере до 192 евро на ребенка в месяц, в зависимости от дохода семьи.

В Испании законопроект о бюджете на 2023 год будет включать, помимо прочих мер, ежемесячное пособие в размере 100 евро для матерей с детьми в возрасте до трех лет.

Франция также известна своими щедрыми расходами на семейную политику: около 4% валового внутреннего продукта (ВВП) выделяется на такие льготы, как оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, семейные пособия и субсидируемый уход за детьми.

Страна предлагает несколько видов поддержки. В зависимости от дохода, семьи с тремя детьми могут получать до 594 евро в месяц в виде семейного пособия. Они также получают финансовую помощь для оплаты ухода за детьми. Сумма, основанная на годовом валовом заработке родителей или матерей-одиночек, может достигать 647 евро в месяц.

Интересно, что Франция также является чемпионом Европы по рождаемости: на одну женщину приходится 1,83 ребенка.