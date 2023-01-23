Независимый наблюдательный совет корпорации Meta постановил, что строгие правила платформы, запрещающие оголять соски женщин на фотографиях, препятствуют свободе самовыражения в Facebook и Instagram. Решение принято спустя более 10 лет после начала общественной кампании Free the Nipple ("Свободу соскам!")

Совет, в который входят ученые, эксперты по правам человека и юристы консультирует компанию Марка Цукерберга по вопросам политики модерации контента. В решении говорится, что запрет на изображение сосков препятствует инклюзивности на платформах, особенно для женщин, интерсексуалов, небинарных и трансгендерных людей.

Совет назвал политику платформы в отношении обнаженных взрослых "дискриминационной" и посоветовал Meta изменить ее, "чтобы она регулировалась четкими критериями, уважающими международные стандарты в области прав человека".

Постановление было вынесено вслед за отменой решения менеджмента Meta удалить два поста в сети Instagram с обнаженной грудью трансгендерных и небинарных людей.

Что такое кампания "Свободу соскам!"

До сих пор Meta придерживалась строгой политики в отношении обнаженных женских сосков - цензуре в соцсетях подвергались даже фото и видео кормящих матерей.

Instagram и Facebook вызвали бурную реакцию банами пользователей, которые публиковали изобраения женской груди без какой-либо маскировки: со временем ретуширование изображений с помощью размытого фона или компьютерного клипарта стали стандартом в соцсетях. Еще в 2012 году был выпущен фильм на эту тему, а полтика соцсетей привела к требованиям активистов предоставить женщинам право обнажать грудь в социальных сетях, если они того пожелают.

С тех пор появились исключения для изобрадений грудного вскармливания, родов и послеродового периода, ситуаций, связанных со здоровьем (например, после мастэктомии, публикаций о раке груди или операции по подтверждению пола) или акций уличного протеста.

Один из постоянных аргументов сводится к тому, что платформы часто допускают публичное разжигание ненависти в текстах комментариев без всякой цензуры, в то время как женские соски по-прежнему запрещены. В 2018 году генеральный директор Meta Марк Цукербург попытался оправдать политику своей компании, объяснив, что "легче создать систему искусственного интеллекта для распознавания соска, чем для того, что считается языком вражды".

В том же сообщении глава управления глобальной политики Facebook Моника Бикерт объяснила, что позиция в отношении сосков на самом деле связана с согласием пользователей на публикацию и неспособностью платформы идентифицировать содержимое онлайн публикации без согласия.

В апреле того же года Facebook выпустила свое первое в истории внутреннее руководство для модераторов контента, в котором говорилось, что стандарты платформы в отношении наготы основаны на безопасности пользователей и недопущении эксплуатации.

Почему наблюдательный совет изменил свое мнение?

Наблюдаельный совет корпорации Meta утверждает, что существующая политика основана на бинарном представлении о гендере и различии между мужским и женским телом.

"Такой подход делает неясным, как правила должны применяться к интерсексуалам, небинарным и трансгендерным людям, требуя от рецензентов быстрых и субъективных оценок пола и гендера, что нецелесообразно при масштабном модерировании контента", - говорится в решении совета, принятом 17 января 2023 г.

Совет указывает, что правила Meta в отношении обнаженных взрослых "накладывают непропорционально высокие ограничения на некоторые типы контента и самовыражения", тогда как вполне эффективными могут быть менее ограничительные меры. В качестве таковых предлагаются предупреждающие заставки и возрастная маркировка контента, предлагающая просматривать его только пользователям старше 18 лет.