Утрехт - рай для велосипедов и кошмар для автомобилей

У жителей Утрехта разного возраста и физического состояния одно любимое занятие - крутить педали. Улицы этого голландского города, некогда предназначенные для лошадей, затем автомобилей, теперь оборудованы для велосипедистов. Для двух колёс создана умная инфраструктура дорог и перекрёстков.

"Будьте осторожны - здесь оживлённое движение! - предупреждает мэр - Такие вот велосипедные трассы в Нидерландах".

Утрехт потратил 30 млн евро и 5 лет на строительство самого большого в мире гаража для велосипедов - на 12,5 тыс сёдел.

Шарон Дейксма не скрывает своего стремления создать в городе кошмар для автомобилей и рай для велосипедов, что одобряется местными жителями:

"Мы уже давно с энтузиазмом относимся к изменению образа жизни. Это отражено в составе нашего муниципалитета. Многочисленные "зелёные" партии и сторонники устойчивого развития имеют в городском совете много мест".

Корреспондент Euronews Мейв Мак Махон передаёт:

"Хотя Утрехт является лидером по применению велосипедов и созданию для них условий, такие города в меньшинстве. Вопрос заключается в том, как экспортировать эту устойчивую модель в населённые пункты по всей Европе, особенно в её сельские районы, где живет каждый третий европеец".

Шэрон Дийксма намерена продолжить озеленение Утрехта, выделять средства из городской казны на людей и велосипеды, а не на автомобили:

"Ведя собой, показывая, что такое возможно, наши горожане становятся не только здоровее, но и счастливее. У нас теперь гораздо меньше пробок! Иногда их создают сами велосипедисты, поэтому мы стараемся высвободить для них больше места".

Мэр Утрехта адресовала послание на эту тему участником конференции ООН по изменению климата в Глазго.