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мир

Lightyear 0, первый "солнечный автомобиль

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 Кнарик Хачатрян
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Автомобиль на солнечных батареях Lightyear 0
Автомобиль на солнечных батареях Lightyear 0   -   Авторское право  screenshot video

Стартапы и автогиганты разрабатывают установку солнечных батарей на свои новые электромобили, а под жарким солнцем Испании Lightyear 0, первая серийная модель от нидерландского стартапа Lightyear, уже способна собрать достаточно солнечной энергии, чтобы проезжать ежедневно более 70 километров практически бесплатно. Капот и крыша автомобиля покрыты солнечными батареями - всего 5 кв. метров. 

"Это только первый шаг, автомобиль за 250 000 евро показывает нам, что это возможно. Это демонстрация технологий, но на самом деле наша цель — выйти через три года на массовый рынок с автомобилем за 30 000 евро", - рассказывает гендиректор Lightyear Лекс Хуфслут.

Lightyear будет запущен в производство осенью, компания рассчитывает начать поставки пока ещё дорогого седана уже в ноябпе.

Солнечные панели заряжают аккумулятор, когда автомобиль находится в движении или припаркован на открытом воздухе.

"Одна из привлекательных черт автомобиля на солнечных батареях заключается в том, что у вас есть аккумулятор в машине, поэтому вы можете использовать солнце, когда солнечно, и использовать его для зарядки аккумулятора. Так что один из недостатков солнечной энергии на самом деле не такой уж недостаток, когда у вас есть аккумулятор, и он связан с автомобилем, поэтому я оптимистично настроен, думаю, что это может сыграть большую роль", - говорит Грегори Ф. Немет, преподаватель Университета Висконсина. 

Автомобиль строили с нуля, чтобы сделать его максимально эффективным, а мечту - осуществимой. Обтекаемый дизайн компания считает своей заслугой, позволившей продвинуться вперёд в том направлении, которое долгое время упускалось из виду большинством производителей автомобилей. Количество энергии, которая собирается на панелях этого автомобиля, на другом, потребляющем в три раза больше энергии для движения, было бы слишком дорогим, а значит и бесполезным удовольствием.

По данным создателей , в оптимальных условиях на солнечных батареях можно проехать без подзарядки до 70 км в день. Те, кто ежедневно проезжает менее 35 км, могут ездить к примеру в Нидерландах в течение 2 меяцев без необходимости подключения к сети, а в солнечных стрнанах, таких как Португалия и Испания - до 7 месяцев.