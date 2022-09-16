Римские активисты борются за "безбарьерную среду"

Рим называют одним из наименее доступных городов для людей с ограниченными возможностями. По закону 1986 г. муниципалитеты Италии должны были бы убрать все преграды для создания безбарьерной среды, но действующим нормам соответствуют лишь 5% из них.

Новый мэр Рима Роберто Гуалтьери обещает решить некоторые из долгосрочных проблем, связанных с мобильностью. Впрочем, эти планы зависят от того, удастся ли найти достаточное финансирование для создания «безбарьерной среды».

Активист движения «Равенство» Дарио Донго уже семь лет борется за возможность передвигаться по городу без постоянной борьбы с риском для здоровья и жизни. Он рассказывает, что разбитые тротуары, высокие бордюры, отсутствие пандусов вынуждают его порой перемещаться по проезжей части:

«Я очень расстроен даже не за себя, а как представитель сообщества (людей с ограниченными возможностями), особенно когда я думаю, как с этим справляются те, кму повезло меньше, чем мне, кто более уязвим, у кого более серьёзные формы инвалидности или меньше ресурсов. На протяжении многих лет людей вынуждают смиряться, отказываться от нормальной жизни, будто это неизбежно и это их судьба – быть лишёнными базовых прав».

Проблемы Дарио особенно заметны, когда он пользуется общественным транспортом, чтобы добраться до исторического центра Рима. Когда мы приехали на место, он застрял в метро: оказалось, что подъёмник не работает.

Получасовое ожидание закончилось рекомендацией выйти на другой станции. Когда Дарио, наконец, добрался до Колизея, начались новые проблемы: ехать по брусчатке очень тяжело. В

Вице-мэр по проблемам мобильности Эдженио Патане говорит о накопившихся проблемах:

«Последние 14 лет наша инфраструктура не получала должного обслуживания и не обновлялась. Так что сегодня мы имеем дело с достаточно тяжелым наследием, а это значит, что следующие три года нам придется работать в режиме нон-стоп, чтобы привести всё в норму. Это означает поиск новых инвестиции и средств, которые мы получили, благодаря плану реконструкции и подготовке к Юбилею. Сейчас нам надо активировать эти фонды. Мы должны организовывать тендеры и провести надлежащие ремонтные работы, но самое главное, нам нужно планирование».

Несмотря на трудности, Дарио Донго намерен продолжать борьбу за права людей с ограниченными возможностями. Он надеется, что удастся всё исправить хотя бы в Риме:

«Только так можно что-то изменить, усиливая давление снизу. Мы все должны требовать, чтобы всё работало должны образом, иначе это никогда не будет исправлено».

Недавно оператор общественного транспорта в Риме «Атак» сменил руководство, чтобы повысить свою эффективность. Вместе с тем средства итальянского плана реконструкции и развития и деньги, которые выделены на празднование юбилея в 2025 г., — это единственный шанс преобразовать столицу Италии и превратить ее в город для всех, в место, где жить будет намного легче.