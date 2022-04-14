Цифровое будущее государственных услуг

Цифровизация государственных услуг

Идея цифрового правительство занимает умы во всех странах мира, стремящихся угнаться за технологическим прогрессом. Много говорилось об этом и на восьмом по счету Всемирном саммите правительств в Дубае. Это мероприятие, в котором приняли участие высокопоставленные чиновники из 140 стран мира, призвано сформулировать пути достижения лучшего будущего.

Идея цифрового правительства обсуждалась на саммите не только с точки зрения интересов государства, но и простых граждан. Цифровизация обещает им рост эффективности и удобства государственных услуг.

По словам Мохаммеда Бин Талиаха, отвечающего за госуслуги в правительстве ОАЭ, технологии уже давно помогают человечеству:

“С помощью технологий мы можем улучшить качество обслуживания. Некоторые функции они могут делать за человека. Мы хотим объединить услуги, упростить их, сократить количество этапов, сделать так, чтобы услуги оказывались быстрее”.

В Объединенных Арабских Эмиратах стратегия цифрового правительства предполагает полную цифровизацию государственных услуг к 2023 г. Ожидается, что, благодаря искусственному интеллекту, эти услуги станут проактивными.

“Мы применяем искусственный интеллект для того, чтобы услуги были оказаны клиенту до того, как он об этом попросил, — объясняет Мохаммед Бин Талиах. — Зная о нуждах наших клиентов и их привычках, мы можем оказать им услугу до того, как они попросили об этом”.

«Невидимые технологии»

Термин «невидимые технологии» набирает популярность в цифровом мире. Как нам объяснил министр ОАЭ по вопросам искусственного интеллекта Омар аль-Олана, люди не должны постоянно пересекаться в своей жизни с технологиями:

“Вы должны замечать только улучшение качества обслуживания. Мы полагаем, что использование искусственного интеллекта правительствами приведет к повсеместному использованию технологий. Появятся проактивные услуги. Качество оптимизируется. У вас будет ощущение, что правительство понимает вас, чувствует вас, что оно предоставляет услуги, предназначенные именно для вас”.

Как такие новации изменят нашу повседневную жизнь? Дубай назначил специального консультанта, д-ра Али аль-Аваззи, который будет смотреть на нововведения с точки зрения конечного пользователя:

“Пандемия показала нам, что мы нуждаемся в эффективности и общении. Я также слежу за тем, чтобы данные и поток информации шли на пользу людям во всем мире, особенно в городах, которые конкурируют друг с другом. Они должны функционировать максимально эффективно, уделяя в то же время внимание благополучию жителей. И речь не только о материальном благополучии”.

Пример Эстонии

Для эстонских граждан и предпринимателей получение государственных услуг в интернете — от голосования до регистрации бизнеса и подписывания документов — стало привычным образом жизни.

Отт Вельсберг, отвечающий в эстонском правительстве за защиту данных, объяснил нам, что смысл цифрового правительства в том, чтобы государство функционировало безупречно, проактивно и в интересах пользователя:

“мы стремимся убрать или максимально автоматизировать решение максимально возможного количества задач. Конечно, это включает и цифровизацию”.

«Будущее-2022»

Д-р Рэймонд Хури — автор доклада «Будущее-2022». По его словам, страны, которые не двигаются вперед, обречены на отставание:

“В нашем докладе мы перечисляем основные компоненты правительства будущего. Речь не только о цифровых технологиях. Существует миф, что, если правительство использует цифровые технологии, оно становится цифровым. Это не так. Нужно начать с самого верха. Нужно иметь смелое руководство, смелые стратегии, которые идут дальше цифровизации услуг. Нужны революционные изменения в бизнес-модели и управлении”.

Во время всемирного саммита правительств муниципалитет Дубая объявил, что он расширит свое цифровое присутствие, войдя в метавселенную. Он будет сотрудничать с частными компаниями для того, чтобы создать футуристичную, рассчитанную на человека, версию города, пользующуюся всеми возможностями Метавселенной.