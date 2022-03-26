Рэй Даргхам строит успешный стартап в Дубае: портрет предпринимателя

Рэй Даргхам – сооснователь медиакомпании Step, предлагающей подкасты, информационные письма, организующей виртуальные и очные мероприятия. Стартап обосновался в Дубае, куда бывший ливанский студент перебрался сразу же после получения диплома. Во время учёбы Рэй участвовал в лидерской программе Junior Achievement Worldwide: "В течение трёх месяцев студенты создавали настоящее предприятие, подбирали команду, пользовались реальным финансированием для выпуска продукта. Это был незабываемый опыт".

После выпуска из университета, будущий стартапер размышлял о том, что может сделать его счастливым в профессиональном сфере: "Я понял, что ни дня в своей жизни не хочу работать по найму. Вместо этого, я должен создать свою компанию", – вспоминает Рэй.

Его брат уже проживал в ОАЭ, но молодому предпринимателю пришлось быстро интегрироваться в местную бизнес-экосистему, чтобы завязать первые деловые знакомства: "Когда ты начинаешь свой бизнес, никто не знает, чем ты занимаешься, никто тебя не знает. __Когда я участвовал в студенческой бизнес-программе, меня вдохновляли люди, общение, совместная работа. Так я решился на создание платформы, которая позволит предпринимателям знакомиться, пополнять список важных контактов для развития своих компаний. Так родился проект Step".

В 2012 году прошла первая конференция стартапа, на которой 100 человек представили свои продукты и компании. Это была лишь первая страницы десятилетней истории успеха: сегодня Step занимает важное место на многомиллиардном рынке стартапов в Дубае. "Мы помогли изменить жизни других людей, это самое важное для меня", – говорит Рэй. Конференции Step помогли сотням предпринимателей построить успешный бызнес, сегодня это крупные работодатели региона и поставщики услуг, которые пользуются тысячи клиентов.

В марте 2022 года компания отметила своё десятилетие ярким фестивалем, который впервые с начала пандемии прошёл не онлайн, а на глазах у живой публики. "Это была большая ответственность, чувствовался энтузиазм публики, люди соскучились по Step", – гордится Рэй Рэй Даргхам.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.