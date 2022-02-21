Женщины ОАЭ расширяют возможности в STEM

Арабские женщины играют жизненно важную роль в развитии науки, исследований и инноваций на Ближнем Востоке. По данным ЮНЕСКО, до 57% выпускников факультетов естественных наук, технологий, инженерии и математики в арабских странах - женщины, а в Объединенных Арабских Эмиратах среди изучающих STEM-дисциплины - 61% студенток. Но используются ли дипломы женщин в глобальном масштабе? И что именно сдерживает их сегодня?

Александра Палт - директор по корпоративной ответственности компании L'Oréal, генеральный директор Фонда L'Oréal:_"Мы видим, что женщины бросают науку на разных этапах своей карьеры. И первый барьер они встречают уже в школе, когда девочкам говорят, что математика - это целая наука, и что компьютер - это не для них. Во многих странах мира это приводит к отчуждению. Добавьте к этому изучение естественных наук. Но не в этом регионе. И я думаю, что это очень интересно, потому что это немного контраргументирует идею о том, что женщины не заинтересованы в STEM-дисциплинах, в компьютерах, технологиях, потому что здесь мы видим, что они в этом заинтересованы. _

Это, возможно, связано с тем, что очень часто родители думают, что это неинтересный предмет для женщин, для девочек, чтобы изучать его. Так что, может быть, такое окружение - родители, семья, учителя, - могут препятствовать, когда девушки собираются поступать в университет. Есть и другие барьеры. Есть гендерные предрассудки. Существует дискриминация. Так что на каждом этапе карьеры женщин-ученых у них есть препятствия.

На ежегодной церемонии вручения премии "Л’Ореаль - ЮНЕСКО "Для женщин в науке", состоявшейся на Всемирной выставке Экспо-2020 в Дубае, были отмечены 14 арабских женщин-ученых из региона Ближнего Востока и Северной Африки, две из них были из ОАЭ. Их отметили за новаторские исследования и удивительные открытия в области фотоники и трансплантации органов.

Профессор Гада Душак, победитель регионального конкурса молодых талантов "Л’Ореаль - ЮНЕСКО "Для женщин в науке": "Это область, которая требует много терпения и настойчивости. Я думаю, что исследования, которые мы проводим, очень специфичны, они требуют много ресурсов и много самоотдачи от нас. Находясь в ОАЭ, я имею честь пользоваться возможностями многих университетов, которые предлагают нам подходящие условия для проведения исследований".

Расширение прав и возможностей и образование женщин имеет решающее значение для будущего, не только для инноваций и роста, но и для общего улучшения экономики. Женщины в ОАЭ становятся первопроходцами в своей области, и дополнительная поддержка со стороны правительства, а также бизнес-сообществ, таких как здесь, в Дубайском научном парке, будет крайне необходима в будущем. Эмиратские женщины, в частности, продолжают делать успехи в медицине и составляют не менее 35% работников сектора здравоохранения в стране.

Халима Альнакби, победитель регионального конкурса молодых талантов "Л’Ореаль - ЮНЕСКО "Для женщин в науке": "Как эмиратскую женщину в науке меня побудили получить степень в области STEM, а правительство и различные наставники в моем университете подтолкнули меня заняться научной карьерой. Мои исследования направлены на улучшение трансплантации органов в ОАЭ и в Аравийском регионе. Дело в том, что геном арабов недостаточно представлен в глобальной базе данных геномов. И именно поэтому здравоохранение в арабском регионе сталкивается с уникальными, неповторимыми проблемами при переводе своих биомедицинских исследований в клиническую практику".

Пандемия COVID-19 принесла с собой новые вызовы, включая повышенные научные требования и сложности, а роль женщин в ОАЭ и Дубае стала как никогда важной. Из Дубая стартовала миссия ОАЭ Emirates Mars, в которой женщины составили 34 процента участников миссии и 80 процентов научной команды.

Сара Аль Амири, государственный министр ОАЭ по передовым технологиям и председатель Космического агентства ОАЭ:"Мне посчастливилось работать с замечательными женщинами, особенно в научной команде миссии Emirates Mars. Они участвовали в ней, не потому что мы вводим квоту, а потому что мы уравниваем шансы и выбираем действительно лучших людей для этой работы, для этой миссии. Нельзя идти на компромисс в развитии, нужно быть открытым для принятия людей из столь разных слоев общества, живущих в ОАЭ. И один из фундаментальных аспектов, которыми я имела честь воспользоваться, - это доступ к образованию и доступ к сложным наукам и математике на всех этапах моей жизни".

Возросшее мировое признание и осведомленность, а также постоянная забота ОАЭ о своих женщинах, предоставление им больших возможностей как в профессиональной сфере, так и в управлении, означает, что эта страна помогает региону стать лидером более конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях.