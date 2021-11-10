Первые летающие такси уже в 2025 г.?

Летающие машины кажутся нам научной фантастикой. Но в разработку беспилотных летательных аппаратов для перевозки пассажиров и в грузовые дирижабли вкладываются огромные деньги. Значит ли это, что мы уже скоро сможет заказать летающее такси?

Ничто так часто не расстраивает наши планы, как попадание в пробку. Поэтому люди не перестают мечтать о машинах, передвигающихся по воздуху. По оценкам специалистов, рынок таких машин уже к 2035 г. может достичь 25 млрд долларов. Поэтому не удивительно, что инвесторы проявляют интерес к такого рода проектам.

Один из примеров такой машины — летательные аппараты вертикального взлёта и посадки eV-TOL. Они оборудованы электродвигателями, чтобы избежать выбросов углекислого газа.

Разработкой нескольких прототипов аппаратов, способных перевозить до 20 пассажиров, занимаются во всем мире более 50 предприятий. Одно из них — турецкий стартап _AirCa_r. Эта стамбульская компания пытается решить проблему пробок и загазованности на улицах города с 2017 г.

Предприятие расположено в турецком аналоге кремниевой долины. Оно работает в партнерстве с крупнейшим турецким разработчиком программного обеспечения. Не дожидаясь наземного решения проблемы, компания обратилась к воздухоплаванию. Конечная цель AirCar — создать парк беспилотных летающих такси с электродвигателями.

После порядка тысячи испытаний уменьшенных прототипов, в этом году начались испытания полноразмерных аппаратов. По словам основателя и руководителя компании Эрая Алтунбозара, перевозки пассажиров могут стартовать уже в 2025 г. Но для этого потребуется преодолеть ряд препятствий.

Одно из них — рентабельность. Как объясняет профессор Берлинского технического университета д-р Андреас Барденхаген, обычный поезд может перевезти гораздо больше пассажиров из центрального Берлина в аэропорт, чем современный вертолет. Если же по воздуху начнут перевозить сотни пассажиров, воздушное пространство будет перегружено и обычные люди вряд ли это оценят положительно. Поэтому услугами воздушного такси скорее всего будет пользоваться небольшое число богатых клиентов.

Еще одно препятствие — национальные и международные правила воздушных перелётов. По словам Фила Сеймура, главы консалтинговой фирмы IBA, занимающейся авиационной тематикой, в любой стране мира есть жесткие требования к летательным аппаратам, призванные обеспечить безопасность перелетов. Они могут замедлить реализацию проекта воздушных такси.

Но несмотря на потенциальные трудности компания AirCar хочет совершить прорыв на рынке пассажирских перевозок. Эрай Алтунбозар раньше занимался научными исследованиями в области «зелёных» технологий. По его словам, проект летающего такси делают возможным такие наработки как литий-ионные аккумуляторы, композитные материалы, искусственный интеллект и технологии БПЛА.

Летающие машины должны перевозить пассажиров на небольшие расстояния. А как насчет тяжеловесных перевозок? Французская компания Flying Whales (Летучие киты) утверждает, что ее огромные дирижабли могут перевозить до 60 тонн груза, не нанося при этом вреда окружающей среде.

Руководитель компании Себастьян Бугон говорит, что дирижабли могут изменить подход к здравоохранению: они смогут доставить на остров или труднодоступный район полевой госпиталь, который, оказав всю необходимую помощь местным жителям, может быть перенесён в другое место. Таким образом люди в труднодоступных районах будут получать ту же медицинскую помощь, что и жители больших городов.

Летающие машины — это больше не фантазия. В работающие над ними стартапы вкладывают миллиарды долларов. Но станут ли они лишь развлечением для богатых или изменят для всех нас способы передвижения?