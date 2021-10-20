Facebook готовит ребрендинг и смену названия. Как это связано с "метавселенной"?

Facebook планирует ребрендинг и смену названия соцсети. Об этом сообщает портал Verge со ссылкой на источник.

По его данным, грядущая смена названия, о которой генеральный директор Марк Цукерберг планирует рассказать на ежегодной конференции Connect 28 октября, но может объявить и раньше, призвана продемонстрировать стремление технологического гиганта стать известным не только благодаря социальным сетям и всем связанным с ними недостаткам. Ребрендинг, вероятно, позиционирует приложение Facebook как один из многих продуктов под управлением материнской компании, контролирующей такие группы, как Instagram, WhatsApp, Oculus и другие.

Будущий ребрендинг может быть связан с планами Цукерберга развивать так называемую "метавселенную".

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг был одним из первых, кто поднял шумиху вокруг "метавселенной", версии Интернета в виртуальной реальности, на которую техногигант ставит в будущем.

"Метавселенная" - это цифровой мир, в котором реальное и виртуальное сливаются воедино, позволяя людям перемещаться между различными устройствами и общаться в виртуальной среде.

На практике это относится к продуктам и услугам дополненной и виртуальной реальности.

В понедельник Facebook объявил в своем блоге, что планирует нанять 10 000 человек в Европейском Союзе для создания "метавселенной".

"Метавселенная обладает потенциалом, который поможет открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям. И европейцы будут формировать его с самого начала", - говорится в сообщении Facebook в блоге.

"Сегодня мы объявляем о плане создания 10 000 новых высококвалифицированных рабочих мест в Европейском Союзе (ЕС) в течение следующих пяти лет".

Техногигант также заявил, что инвестирование в ЕС дает множество преимуществ, включая доступ к большому потребительскому рынку, первоклассным университетам и высококачественным талантам.

Что такое "метавселенная"?

Этот термин обозначает киберпространство, параллельное физической реальности, где люди могут взаимодействовать в виде аватаров. Концепция была предложена писателем Нилом Стивенсоном в научно-фантастическом романе 1992 года "Лавина". Она означает объединение физической, дополненной и виртуальной реальности в общем онлайн-пространстве.

Некоторые сообщества видеоигр уже создали зародыши метавселенных, такие как Roblox (платформа, включающая огромное количество игр, созданных детьми и подростками) или Fortnite (шутер и игра на выживание, в которую играют 350 миллионов человек).

В апреле за пятью виртуальными концертами рэпера Трэвиса Скотта, который появился в Fortnite в виде аватара, следили более 12 миллионов геймеров.

Постепенно экраны, голограммы, гарнитуры VR и очки дополненной реальности позволят плавно "перемещать" виртуальные вселенные в физические места, этот процесс Цукерберг уподобил "телепортации".

"Наивысшая социальная технология"

Ранее Facebook уже объявлял о том, что создаст команду по разработке продуктов для проектов, связанных с "метавселенной".

"В ближайшие годы, я ожидаю, люди перейдут от восприятия нас в первую очередь как компании социальных сетей к восприятию нас как компании "метавселенной"", - сказал Цукерберг в июле.

"Во многих отношениях "метавселенная" - это высшее проявление социальных технологий".

Facebook, крупнейшая в мире социальная сеть, инвестирует значительные средства в виртуальную и дополненную реальность, приобретая такое оборудование, как гарнитура Oculus VR, и работая над технологиями AR-очков и браслетов.

Она также приобрела множество игровых VR-студий, включая BigBox VR. В компании работает около 10 000 сотрудников, занимающихся виртуальной реальностью, сообщило издание The Information в марте.

Цукерберг заявил, что считает разумным вкладывать значительные средства в создание того, что, по его мнению, станет следующей большой компьютерной платформой.

"Я верю, что "метавселенная" станет преемником мобильного интернета, и создание этой группы продуктов - следующий шаг на нашем пути по ее созданию", - написал он в июле в своем посте на Facebook.