Facebook ищет европейцев для создания своей "Метавселенной"

Facebook планирует нанять десять тысяч сотрудников в Евросоюзе для создания «Метавселенной» — продвинутой платформы дополненной реальности. Это решение в компании назвали показателем доверия к европейским технологиями и потенциалу европейских талантов.

Предполагается, что «метавселенная» Facebook будет разработана за пять лет. Как объясняют представители интернет-гиганта, этот проект обеспечит глубокую связь виртуального и реального, позволит, например, физически ощущать присутствие другого человека в виртуальном пространстве.

«Метавселенная поможет раскрыть новые творческие, социальные и экономические возможности, а европейцы будут создавать ее с самого начала», — такое заявление Facebook прозвучало на фоне резонансных проблем, с которым столкнулась компания. Это, в частности, обвинения в нарушении антимонопольного законодательства, — напоминает корреспондент Financial Times Хавьер Эспиноза:

«Бренд Facebook, похоже, понёс серьёзные репутационные потери. Как вы знаете, в Брюсселе продолжается антимонопольное расследование по вопросу о том, использует ли компания данные, собранные у пользователей, чтобы добиться преимущества перед конкурентами».

Репутационные потери Facebook связывают и с показаниями бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хоген в Конгрессе США. Она рассказывала, что администраторы соцсети ради прибыли сохраняют доступ к фейкам, а также опасной и разжигающей ненависть информации.