Как из песка построить дом: революционные технологии из Дубая

Мир превращается в пустыню - вырубка лесов, выпас скота и строительство делают из почвы бесплодную смесь пыли и песка.

ОАЭ знакомы с идеей опустынивания - пески составляют около 75% их земель. Исследователи приехали в Дубай, чтобы лучше использовать этот природный ресурс и узнать, не ускользает ли сквозь пальцы скрытый потенциал песка.

Кирпичи из песка

Песок уже стал вторым по употреблению природным ресурсом после воды. Его модифицировали для производства повседневных товаров от стекла и косметики до высокотехнологичных солнечных батарей. Но чаще всего песок используют в строительстве.

В 2019 году мир потратил около одного миллиарда евро на импорт кремния и кварца, и ОАЭ стали четвертым по величине импортером.

Это связано с тем, что песку не хватает плотности и шероховатости для его преобразования в строительный материал.

Сейчас здесь исследуется процесс с использованием ферментов из микроорганизмов для превращения песка в строительные блоки.

"Этот процесс слишком медленный и дорогостоящий, а значит не практичный", - говорит доктор Стивен Уилкинсон. — Чтобы ускорить его, он исследует более контролируемые ферменты из бобов и семян.

Преимущество использования этих микробов или этого фермента заключается в количестве материала, которое вам нужно перевезти туда, где вы строите». Вы можете использовать доступный вам песок и укрепить его с помощью микроорганизмов Стивен Уилкинсон Доцент Университета Вуллонгонг в Дубае

Песчаный кризис

По данным Европейской комиссии, опустынивание обходится Евросоюзу в десятки миллиардов евро в год. Если не противостоять резкой потере пресной воды и урожая к 2050 году это может привести к деградации 90% суши.

Мир столкнулся с глобальным песчаным кризисом, поскольку отложения извлекаются быстрее, чем пополняются, уничтожаются целые экосистемы и пахотные земли для сельского хозяйства. Чтобы обратить этот процесс вспять некоторые исследователи полагают, что ответ кроется в науке о пустынях.

В Дубайском Международном центре биосолевого сельского хозяйства (ICBA) ученые исследуют, как флора и фауна могут выжить в регионах с низким уровнем воды и неблагоприятным климатом, называемых маргинальными средами.

Прямо сейчас уже более 1,7 миллиарда человек живут в таких условиях. Все больше и больше мест перестраиваются и опустошаются, а значит все больше и больше мест будут выглядеть как ОАЭ, что сделает работу нашего центра более важной для остального мира Май Шалаби куратор, Эмирейтский музей почвы ICBA

Исследователи увеличивают количество бактерий и грибков в песке, чтобы создать более прочную смесь из воды и питательных веществ для растений.

Также здесь превращают многочисленные отходы финиковой пальмы в биоуголь. Выделяемый углерод служит в качестве почвоулучшителя для песка.

Компания Desert Control, занимающаяся климатическими технологиями, стремится ускорить этот процесс с помощью жидкой наноглины.

Как утверждают в компании, она может превратить песок пустыни в плодородную почву примерно за семь часов… вместо семи лет естественным путем.

Эта технология покрывает песчинки, создавая поверхностное натяжение, своего рода сеть, которая предотвращает просачивание воды и питательных веществ от корней растений.

По словам Орн Супапхол, ведущего почвоведа в Desert Control, одна единица производства жидкой наноглины мощностью 100 000 литров в день позволит преобразовать половину гектара арабской земли в пригодные для сельского хозяйства за сутки.

Собрав почти 20 миллионов евро, Desert Control планирует добавить еще две единицы оборудования к своему "зеленому" парку в этом году, а также расширить производство в ОАЭ, Саудовской Аравии и, возможно, во всем мире, ведь опустынивание затрагивает все больше регионов.