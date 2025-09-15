Как избыточный вес и ожирение влияют на граждан ЕС?

Проблема избыточного веса и ожирения быстро распространяется в Европе, показывает новое исследование. Это подтверждается недавно опубликованным докладом ЮНИСЕФ, где делается вывод, что ожирение стало "самым распространенным последствием неполноценного питания" во всем мире, опередив дефицит веса.
По данным отчета Европейского совета по продовольственной информации, некоммерческой организации, ориентированной на потребителей, на континенте продолжают стремительно расти показатели избыточного веса и ожирения.
Это касается как взрослых, так и детей.
Примерно три четверти мужчин в Румынии (76%), Польше (76%), Хорватии и Словакии (74%) страдают от избыточного веса или ожирения.
Наименьшая распространенность этого явления наблюдается во Франции (41%), Нидерландах (54%) и Дании (56%).
Самый высокий процент среди женщин отмечен в Ирландии (62%), Румынии (58%) и Хорватии (58%). Самый низкий показатель распространенности - 30% - отмечен во Франции, а также в Австрии (34%) и Дании (36%).
В исследовании подчеркивается, что сравнивать данные "сложно", поскольку страны часто используют разные методики оценки.
Принимая во внимание последние данные, эксперты предупреждают, что ни одно государство ЕС не сможет остановить распространение ожирения к концу года.
Напротив, если тенденцию не удастся остановить в короткие сроки, то к 2030 году более половины жителей Европы будет страдать от ожирения. Причем в некоторых странах показатели могут достигать до 89% населения, говорится в исследовании.
Новый доклад ЮНИСЕФ добавил тревожных ноток в ситуацию. В нем утверждается, что ожирение впервые стало "самым распространенным последствием неполноценного питания, превысив показатели недостаточного веса".
Согласно выводам, 10% детей и подростков школьного возраста в мире, то есть примерно 188 миллионов человек, страдают от ожирения. Эта ситуация затрагивает все регионы мира, кроме Южной Азии и районов Африки к югу от Сахары.
Авторы доклада предупреждают, что ультрапереработанные продукты и продукты быстрого приготовления с высоким содержанием сахара, рафинированного крахмала, соли, вредных жиров и добавок формируют рацион детей не столько благодаря личному выбору, сколько благодаря нездоровой пищевой среде.
Ожирение подвергает детей и подростков "риску опасных для жизни заболеваний", предупреждают в Детском фонде ООН.