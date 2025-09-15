Как избыточный вес и ожирение влияют на граждан ЕС?

РЕКЛАМА

По данным отчета Европейского совета по продовольственной информации, некоммерческой организации, ориентированной на потребителей, на континенте продолжают стремительно расти показатели избыточного веса и ожирения.

Это касается как взрослых, так и детей.

Примерно три четверти мужчин в Румынии (76%), Польше (76%), Хорватии и Словакии (74%) страдают от избыточного веса или ожирения.

Наименьшая распространенность этого явления наблюдается во Франции (41%), Нидерландах (54%) и Дании (56%).

Самый высокий процент среди женщин отмечен в Ирландии (62%), Румынии (58%) и Хорватии (58%). Самый низкий показатель распространенности - 30% - отмечен во Франции, а также в Австрии (34%) и Дании (36%).

В исследовании подчеркивается, что сравнивать данные "сложно", поскольку страны часто используют разные методики оценки.

Принимая во внимание последние данные, эксперты предупреждают, что ни одно государство ЕС не сможет остановить распространение ожирения к концу года.

Напротив, если тенденцию не удастся остановить в короткие сроки, то к 2030 году более половины жителей Европы будет страдать от ожирения. Причем в некоторых странах показатели могут достигать до 89% населения, говорится в исследовании.

Новый доклад ЮНИСЕФ добавил тревожных ноток в ситуацию. В нем утверждается, что ожирение впервые стало "самым распространенным последствием неполноценного питания, превысив показатели недостаточного веса".

Согласно выводам, 10% детей и подростков школьного возраста в мире, то есть примерно 188 миллионов человек, страдают от ожирения. Эта ситуация затрагивает все регионы мира, кроме Южной Азии и районов Африки к югу от Сахары.

Авторы доклада предупреждают, что ультрапереработанные продукты и продукты быстрого приготовления с высоким содержанием сахара, рафинированного крахмала, соли, вредных жиров и добавок формируют рацион детей не столько благодаря личному выбору, сколько благодаря нездоровой пищевой среде.

Ожирение подвергает детей и подростков "риску опасных для жизни заболеваний", предупреждают в Детском фонде ООН.