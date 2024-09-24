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Сильные наводнения в Тоскане и на юге Англии

Наводнение в Тоскане
Наводнение в Тоскане Авторское право Joe Giddens/PA
Авторское право Joe Giddens/PA
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Двое иностранных туристов и бабушка с маленьким внуком пропали без вести во время наводнения в Пизе.

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Сильные дожди в центральной части итальянской Тосканы вызвали сильное наводнение, из-за которого сотни людей покинули свои дома. Сильно пострадала провинция Пиза.

Двое иностранных туристов, пятимесячный ребенок и его бабушка пропали во вторник после того, как ночью в регионе внезапно резко поднялась вода. Итальянские власти сообщили, что их искали сутки напролёт, были задействованы водолазы, собаки-спасатели и беспилотники. По словам пожарных, родителей ребенка и дедушку спасли, сняв с крыши.

Ранее в понедельник некоторые районы Великобритании были затоплены внезапными наводнениями после того, как в ряде мест за 24 часа выпала месячная норма осадков.

Дороги были закрыты, некоторые железнодорожные линии в Лондоне были приостановлены, и десятки людей сообщили о затоплении своих домов.

В некоторых частях центральной и южной Англии выпало около 60-80 мм осадков.

В этом году экстремальные погодные условия вызвали хаос всей Европе: высокие температуры и сильные штормы затронули различные регионы.

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