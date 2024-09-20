ЕС привлечёт €35 млрд кредита для Украины, используя замороженные активы РФ

Урсула фон дер Ляйен объявила о многомиллиардной инициативе, призванной помочь Киеву заткнуть дыру в государственном бюджете.

РЕКЛАМА

Европейский союз предоставит кредит в размере €35 млрд для поддержки украинской экономики и вооруженных сил. Раздираемая войной страна противостоит возобновленному наступлению России, которая нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре и добилась территориальных успехов на востоке Украины.

О предоставлении кредита было объявлено Урсулой фон дер Ляйен в пятницу во время ее визита в Киев.

"Неустанные российские атаки означают, что Украина нуждается в постоянной поддержке ЕС, - сказала председатель Европейской комиссии. - Это еще один крупный вклад ЕС в восстановление Украины".

Обещанный кредит представляет собой долю ЕС в плане помощи в размере 50 млрд долларов (46 миллиардов евро), который страны G7 пообещали на июньском саммите, используя в качестве залога иммобилизованные активы России.

Первоначально предполагалось, что ЕС и США внесут по €20 млрд, а Канада, Великобритания и Япония выделят оставшиеся средства.

Но инициатива G7 завязла в технических переговорах между официальными лицами ЕС и США, и простого решения не предвидится.

Поскольку санкции ЕС в отношении активов должны продлеваться каждые 6 месяцев единогласно, Белый дом опасается, что Венгрия, наиболее дружественная России страна-член, может в один прекрасный день наложить свое вето, разморозить деньги и привести к разрыву всего кредита, оставив западных союзников оплачивать счета по выплатам из своих национальных бюджетов.

На прошлой неделе Евpокомиссия представила странам-членам три варианта обеспечения долгосрочной предсказуемости санкций с периодами продления от 36 месяцев до 5 лет. Однако через несколько дней Венгрия дала понять, что не будет продвигать эту схему до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября.

Отсутствие консенсуса не позволяет Брюсселю предоставить Вашингтону необходимые юридические гарантии. Из-за финансовых рисков, связанных с операцией, Конгресс США должен будет одобрить дополнительное финансирование, что вряд ли произойдет.

Поскольку ситуация в Украине становится все более тяжелой и растут опасения, что зимой может разразиться гуманитарный кризис, Еврокомиссия активизирует свои действия и увеличивает свое участие до €35 млрд, пытаясь развеять опасения Белого дома.

Предложение фон дер Ляйен - использовать многомиллиардный бюджет Ервосоюза в качестве финансовой гарантии, оно должно опираться на квалифицированное большинство стран-членов, что позволит избежать угрозы вето со стороны Венгрии.

Детали плана Ервокомисси не были немедленно предоставлены.

В преддверии своего визита в Киев фон дер Ляйен объявила о пакете помощи Украине в размере 160 млн евро, причем 100 млн евро будут выделены из замороженных активов России на ремонт электростанций и развитие возобновляемых источников энергии, что обеспечит 2,5 ГВт мощности.