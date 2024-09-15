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Глава МИД Польши призвал прекратить выплату пособий украинцам призывного возраста

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха (слева) разговаривает с министром иностранных дел Польши Радеком Сикорским на саммите Ялтинской европейской стратегии в Киеве, Украина, 13.9.24
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха (слева) разговаривает с министром иностранных дел Польши Радеком Сикорским на саммите Ялтинской европейской стратегии в Киеве, Украина, 13.9.24 Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Радослав Сикорский заявил, что сэкономленные деньги можно потратить на новое оружие и боеприпасы

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Министр иностранных дел Польши призвал европейские страны прекратить выплату социальных пособий уехавшим за границу украинским мужчинам, которые могут подлежать призыву на родине.

Радослав Сикорский заявил об этом в Киеве на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия».

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши:

«Прекратить выплату социальных пособий мужчинам, которые подлежат призыву. В Украине не должно быть финансовых стимулов для уклонения от призыва. У людей не должно быть права получать деньги за уклонение от призыва на защиту своей страны. Мы в Польше так не делаем. У нас нет подобных выплат, а если бы были, это вызвало бы серьёзные политические проблемы. Мы могли бы пойти на такой шаг, чтобы поддержать обороноспособность Украины».

По мнению Сикорского, сэкономленные средства можно было бы пустить на закупку нового оружия и боеприпасов для украинской армии. По данным Евростата на июль этого года, в Евросоюзе статус «временной защиты» присвоен более чем 4 миллионам украинцев, из них около 900 тысяч — совершеннолетние мужчины. Но не все они подлежат призыву.

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