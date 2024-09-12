Нехватка врачей и низкая зарплата: "кадровый кризис" в больницах Европы

Европа страдает от кризиса в здравоохранении: хроническая нехватка персонала, низкая зарплата и сверхурочные стали причиной забастовок в Германии, Словении и Швеции. Тем временем во Франции противоречивая реформа медицинского образования вызывает возмущение у студентов и врачей.
Больницы по всей Европе, похоже, находятся в режиме жизнеобеспечения.
Будь то во Франции, Словении или Швеции, больницы сталкиваются с нехваткой персонала, низкими зарплатами и увеличением количества сверхурочной работы, что провоцирует забастовки во всем секторе здравоохранения, которые неизбежно сказываются на обслуживании пациентов.
В Швеции медицинские работники впервые за 16 лет провели забастовку в знак протеста против продолжительности рабочего дня и низкой оплаты труда в течение 78 дней подряд в 2024 году.
В скандинавских странах забастовки случаются реже, чем в других регионах Европы, однако после четырех месяцев переговоров о заключении коллективного договора шведская ассоциация медицинских работников была вынуждена пойти на забастовку, которая продолжалась с 11 апреля по 28 июня.
"Мы зашли в тупик на переговорах", - сказала Синева Рибейро, президент Шведской ассоциации работников здравоохранения, профсоюза, насчитывающего 114 000 членов и представляющего медсестер, акушерок, биомедицинских ученых и рентгенологов. "Нам пришлось объявить забастовку. Мы должны были пойти на конфликт".
Профсоюз также ввел запрет на сверхурочную работу. "В 2023 году они [члены ассоциации] отработали три миллиона сверхурочных часов", - сказал Рибейро. "Мы знали, что не хватает медсестер, акушерок, рентгенологов и рентгеновских медсестер".
В итоге Шведской ассоциации медицинских работников удалось добиться сокращения рабочего времени для 10 % своих членов - тех, кто работает в ночные смены, - повышения зарплаты на 3,05 % и соглашения о том, что работодатели будут оплачивать специализацию медсестер.
С другой стороны, они согласились отказаться от призывов сократить рабочую неделю медицинского персонала с 40 до 37 часов.
В целом, ухудшение условий труда считается одним из основных факторов, вынуждающих медицинских работников переезжать из Швеции в соседние страны.
"Около 20 000 медсестер работают в Норвегии, потому что там больше платят за меньшее количество часов в неделю", - говорит Рибейро.
Кроме того, 13 000 квалифицированных медсестер покинули профессию, в результате чего образовалась "черная дыра", финансируемая налогоплательщиками, в размере более 60 миллионов евро, говорится в докладе Шведского национального совета по компетенции в области здравоохранения, опубликованном в июне.
"Возможно, в Швеции ситуация лучше, чем в других странах ЕС", - говорит Рибейро. "Но у нас все еще большая нехватка медсестер, которые могут заботиться о здоровье населения. И мы никогда не знаем, когда может прийти следующая пандемия".
Бомба замедленного действия
Но на самом деле подобная проблема существует по всему Евросоюзу.
Государственные больницы в странах блока сталкиваются с параллельными проблемами, включая старение населения, которому потребуется больше медицинских услуг, и трудности с заменой медицинских работников, которые уходят на пенсию, потому что эта профессия не так привлекательна, как раньше.
"Спрос растет, в основном из-за четырех основных факторов: старения населения, роста мультиморбидности и хронических заболеваний, отставания от графика, накопившегося во время пандемии COVID-19, а также из-за возросших ожиданий пациентов", - пояснил Томас Сапата, региональный советник по кадрам здравоохранения и предоставлению услуг в Европе ВОЗ.
В интервью Euronews он заявил, что здравоохранение европейских стран сталкивается с "кадровым кризисом", о чем свидетельствуют забастовки различных категорий медицинских работников.
"У нас больше врачей и медсестер, чем когда-либо. Так, за последние 10 лет число врачей во всем регионе увеличилось на 20%, а медсестер - на 10%. Однако спрос растет более быстрыми темпами. Это означает, что мы испытываем нехватку, разрыв между спросом и наличием медицинских работников", - сказал он.
В региональном докладе, опубликованном Европейским отделением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сентябре 2022 года, говорится о "тикающей бомбе замедленного действия", угрожающей системам здравоохранения в Европе и Центральной Азии.
В нем говорится, что одной из главных проблем является старение кадров в сфере здравоохранения и ухода, отмечается, что 40 % врачей в 13 из 44 стран, которые рассматривались в докладе, уже находятся в возрасте 55 лет и старше.
В докладе также говорится о плохом психическом здоровье представителей медицинской профессии, на которое влияют долгий рабочий день, недостаточная профессиональная поддержка и серьезная нехватка персонала.
В некоторых странах более 80 % медсестер сообщили о той или иной форме психологического дистресса, вызванного пандемией COVID-19. По данным отчета, девять из десяти медсестер подумывают об уходе с работы.
Все эти проблемы вынуждают врачей и других работников здравоохранения по всей Европе устраивать забастовки, добиваясь улучшения условий труда.
Германия требует "первоклассного" обслуживания
В январе тысячи врачей государственных университетских больниц Германии устроили забастовку после того, как коллективные переговоры с руководством больниц провалились.
Около 5 000 врачей присоединились к "предупредительной забастовке", организованной профсоюзом Marburger Bund в северном городе Ганновер, сообщил профсоюз.
Профсоюз потребовал повышения зарплаты на 12,5% и увеличения премий за работу по ночам, выходным и праздничным дням для 20 000 врачей университетских больниц.
Они снова вышли на улицы в марте, после того как четвертый раунд переговоров с 16 федеральными землями, в ведении которых находятся государственные больницы, закончился неудачей. По данным Marburger Bund, в этот раз в различных демонстрациях приняли участие около 7 000 врачей из 23 учреждений по всей Германии.
"Мы не можем смириться с тем, что университетская медицина остается нечамеченной в вопросе заработной платы врачей", - заявил Андреас Ботцлар, второй председатель Marburger Bund.
"Последний раунд переговоров оставил у нас впечатление, что земли все еще не понимают, о чем идет речь: мы требуем справедливых условий для высококлассной медицины. Не больше - но и не меньше", - добавил он.
В Словении проходит самая продолжительная в истории забастовка врачей
В январе врачи и стоматологи, работающие в государственной службе здравоохранения Словении, объявили забастовку, которая стала самой продолжительной в истории страны.
Они отозвали свое согласие на сверхурочную работу в попытке оказать давление на правительство, чтобы оно выполнило свои обязательства по ранее предложенной реформе здравоохранения и вернулось за стол переговоров.
В 2023 году Fides, профсоюз врачей и стоматологов, подписал с правительством соглашение о создании отдельной ступени в шкале оплаты труда в государственном секторе для работников здравоохранения, но это так и не было реализовано.
"Сотрудники покидают государственные учреждения, а хороших педиатров наказывают за их готовность помогать государственному сектору", - говорится в заявлении Дамьяна Полха, президента Fides. "Обещания о реформах остаются невыполненными, а законы в области здравоохранения пишут те, кто в ней совершенно не разбирается".
Правительство приняло предложение о внесении поправок в Закон о медицинских услугах, которые установят минимальное рабочее время во время забастовки, "чтобы гарантировать стабильную работу системы здравоохранения".
Fides обратился в Конституционный суд Словении, чтобы поставить под сомнение законность такой меры. По мнению профсоюза, она "еще больше ограничит право врачей на забастовку".
Совсем недавно, в августе, профсоюз уведомил правительство Словении о дополнительных требованиях к забастовке для защиты медицинской профессии.
Спорная реформа во Франции
Во Франции мера иного рода вызвала возмущение среди студентов-медиков: осенью этого года будет на 1510 вакансий меньше для младших врачей.
Согласно официальным правительственным данным, опубликованным в июле, в этом году будет открыто всего 7 974 вакансии, в то время как в 2023 году их было 9 484.
Во Франции младшие врачи, или "интерны в медицине", - это студенты-медики, закончившие шестой год обучения из 12. Они работают полный рабочий день в больнице или в другом медицинском учреждении под руководством старшего врача, продолжая при этом учебу.
"Нам всем очень страшно (...) Работа в больницах очень сложная, она требует от младших врачей больших умственных и физических усилий", - говорит Мари, которая заканчивает шестой год обучения в медицинском институте. "А теперь осенью нас станет меньше, а нагрузка не уменьшится".
По словам правительства, число вакансий сократилось потому, что уменьшилось и число кандидатов, участвовавших в конкурсных вступительных экзаменах, чтобы получить место.
Однако эти цифры вызвали недоумение у профсоюзов.
"Каждый год происходит адаптация вакансий в зависимости от количества младших врачей", - говорит д-р Аньес Рикард Хибон, представитель профсоюза SAMU Urgences de France. "За исключением того, что в данном случае за год переработало гораздо больше людей".
Медицинские специальности пострадают в разной степени: позиции в общей медицине и офтальмологии сократятся на 18 %, в то время как в неотложной медицине вакансий будет на 15 % меньше.
"Есть некоторые дисциплины, такие как пластическая хирургия, которые пострадают в большей степени. Другие сохранились, например, педиатрия или детская хирургия, потому что в них существует огромная потребность", - говорит Хибон.
Однако некоторые студенты утверждают, что многие из их однокурсников выбрали повторный курс и провалили экзамены специально, поскольку они первыми сдавали вступительные экзамены, которые были введены в результате спорной реформы медицинского образования в 2020 году. Они заявили, что не хотят быть "краш-тестом".
Тем не менее, по словам Хибона, сокращение числа младших врачей не должно сильно повлиять на работу больниц: "Они находятся под систематическим наблюдением старших врачей. Они не управляют службами", - сказала она.
С другой стороны, студенты запустили в Интернете петицию с требованием возобновить работу младших врачей, которая по состоянию на сентябрь собрала более 57 000 подписей.
В петиции говорится, что многочисленные академические реформы и изменения в принципах выставления оценок отрицательно повлияли на их результаты и психическое здоровье.
В результате около 1000 студентов решили повторить четвертый и пятый курс, а еще 400 студентов провалили конкурсные экзамены, утверждается в петиции, и добавляется, что на некоторые посты также выросла конкуренция.
"Студент, который хочет пройти практику в области хирургии пищеварительной системы в Париже, должен быть в числе 23% лучших в своем классе, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 35%", - говорится в петиции.
В петиции также говорится, что в результате многие студенты будут вынуждены выбрать дисциплину, на которую легче поступить, но в которую они не обязательно будут вкладываться.
Студентка медицинского факультета Мари предупреждает, что некоторые студенты предпочтут закончить обучение за границей, чем отказаться от своих амбиций.
По ее словам, она ежедневно видит в группах поддержки на Facebook сообщения с просьбой посоветовать, как студенты-медики могут продолжить обучение в Швейцарии или Бельгии.
Чтобы компенсировать это, Франции, возможно, придется импортировать иностранных врачей. "Возможно, появится еще несколько вакансий для врачей-иностранцев, которые захотят приехать и пройти обучение во Франции", - говорит Хибон.
Однако французские студенты-медики считают такое решение несправедливым как по отношению к ним, так и к их коллегам из-за рубежа. "Иностранных врачей тоже обманывают, потому что им платят меньше, чем нам, поэтому их тоже эксплуатируют", - говорит Мари.
В целом, дискуссия проходит в то время, когда весь медицинский сектор Франции страдает от ухудшения психического здоровья и условий труда - переутомления, сверхурочной работы, отсутствия контроля, конкуренции, важных обязанностей и низкой заработной платы, - усугубляемых пандемией COVID-19.
Все эти проблемы уже много лет будоражат Европу, однако на горизонте у больниц континента появилась надежда благодаря Бухарестской декларации о кадрах здравоохранения и ухода, которую представители ВОЗ в Европе приняли в 2023 году.
Декларация призывает к политическим действиям по улучшению найма и удержания работников здравоохранения и ухода, совершенствованию механизмов обеспечения кадрами здравоохранения, оптимизации работы кадров и увеличению государственных инвестиций в образование кадров.
Однако еще предстоит выяснить, как страны будут реализовывать декларацию на практике, и, несмотря на это, ставки высоки: врач, борющийся с ухудшением условий труда, несомненно, негативно повлияет на качество медицинской помощи.
"Когда плохо обращаются с медработником, мы знаем, что потом плохо обращаются с 10 пациентами", - говорит Мари.