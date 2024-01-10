Врачи Германии протестуют против бюрократии и нехватки кадров

By Euronews

Работа врачей в Германии усложнена бюрократическими проволочками и ограничениями. Тысячи медиков не принимали пациентов в новогодние праздники в знак протеста.

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Врачи в Германии бьют тревогу, предупреждая, что профессия сталкивается с нехваткой кадров. Тысячи врачей не принимали пациентов в новогодние праздники, протестуя против обременительной бюрократии и низкой заработной платы.

"Объединение Германии означало, что около 4000 мест для обучения в медицинских вузах были потеряны. Я думаю, это становится все более заметно. Все меньше и меньше врачей хотят работать в Германии. Например, я знаю многих студентов-медиков, которые теперь говорят: "В Дании условия более привлекательные, когда закончу учебу, я скорее всего поеду в Данию или Швецию". Я знаю многих врачей, которые едут в Швейцарию, потому что там намного лучше платят", — говорит гинеколог Питер Ротт.

В интервью Euronews он рассказал, что после налоговых вычетов забирает домой только 70 000 евро в год. Зарплата хорошая, но недостаточная, чтобы платить больше ассистентам практики.

Во вторник врачи созвали экстренный саммит с министром здравоохранения Германии Карлом Лаутербахом, который пообещал покончить с ограничениями на бюджет, позволив врачам общей практики зарабатывать больше.

Но необходимо также сократить бюрократическую нагрузку и продумать цифровизацию.

"Как будет выглядеть будущее амбулаторно-поликлинической помощи, во многом зависит от того, какие меры будут приняты дальше, если наши предложения будут действительно реализованы, то станут заметны значительные улучшения в специализированной медицинской помощи. В этом случае все будет не так плохо. Но если если этого не произойдет, это действительно будет серьезно. Потому что нехватка врачей — это постоянная проблема", — заявил председатель Ассоциации врачей-резидентов ГерманииДирк Генрих.

"Я считаю, что нам необходимо разработать новые методы, такие как интеграция врачей-пенсионеров, например, посредством телемедицины или других технологий", — уверен студент и член медицинской ассоциации Hartmannbund Лаурин Гердес.

Врачи предупреждают, что пациенты окажутся перед закрытыми дверями, если политики не будут действовать быстро.

"Но не только немецкие врачи возмущены, словенские врачи также вышли с протестом на этой неделе, а британские младшие врачи также устроили самую продолжительную забастовку в истории. Остается вопрос: сколько стоит здоровье?" — передает из Берлина корреспондент Euronews Лив Страуд.