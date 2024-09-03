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Румыния поменяла кандидата на пост еврокомиссара

Председатель Еврокомиссии рассчитывала обеспечить гендерный баланс в своём новом кабинете
Председатель Еврокомиссии рассчитывала обеспечить гендерный баланс в своём новом кабинете Авторское право Dati Bendo/ EU/Dati Bendo
Авторское право Dati Bendo/ EU/Dati Bendo
By Надежда Дрямина
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Рассчитывая получить экономический портфель в новом составе Еврокомиссии, Румыния заменила своего кандидата в еврокомиссары на Роксану Мынзату, в соответствии с просьбой Урсулы фон дер Ляйен о гендерном паритете.

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Евродепутат Роксана Мынзату - кандидат в еврокомиссары от Румынии. Изначально планировалось, что в состав Европейской комиссии войдёт вице-председатель Европарламента Виктор Негреску. Но в последний момент румынское правительство решило его заменить. Этот шаг стал ответом на стремление Урсулы фон дер Ляйен обеспечить гендерный баланс в руководящем органе ЕС.

Бухарест надеется получить экономический портфель в её кабинете и поэтому сделал ставку на бывшего министра по европейским фондам Мынзату.

Роксана Мынзату, кандидат Румынии на пост еврокомиссара:

"Повышение конкурентоспособности Евросоюза - одна из задач, которые стоят перед нами. Ведь это очевидно в условиях сегодняшней глобальной конкуренции. Европа должна действовать, необходимо развивать промышленность. Председатель фон дер Ляйен поставила амбициозные цели в этом направлении, связанные с развитием чистой, экологичной промышленности на континенте”.

Только около трети стран ЕС, включая Испанию, Бельгию, Болгарию, делегировали женщин в главный исполнительный орган ЕС. Остальные - по своим внутренним причинам - проигнорировали просьбу фон дер Ляйен о выдвижении кандидатов обоих полов, что дало бы ей свободу действий при выборе состава коллегии. В уходящем кабинете работают 14 мужчин и 13 женщин. А теперь и вовсе есть риск того, что в плане гендерного паритета будет сделан шаг назад.

Роксана Мынзату, кандидат Румынии на пост еврокомиссара:

"Статистика показывает негативные тенденции. То есть даже если есть прогресс, его можно обратить вспять. Это отражает и атмосферу в обществе. Политики не прилагают достаточных усилий, чтобы включить это в повестку дня. Я часто говорила, что отсутствие женщин в органах государственной власти напрямую связано с гендерным насилием. Потому что существует предубеждение, стереотипное мнение о том, что женщины уязвимы, что они - жертвы. Это усиливается тем фактом, что руководящие должности почти всегда занимают мужчины".

Урсула фон дер Ляйен должна объявить имена кандидатов на должность еврокомиссаров 11 сентября. А в конце месяца депутаты Европарламента рассмотрят кандидатуры на предмет их соответствия требованиям.

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