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Румыния рассчитывает на портфель экономического еврокомиссара

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку Авторское право Vadim Ghirda/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право Vadim Ghirda/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на португальском языке

Пока у Румынии есть один кандидат в еврокомиссары — 39-летний евродепутат Виктор Негреску

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Румыния рассчитывает в новом кабинете Урсулы фон дер Ляйен получить портфель, связанный с экономическими вопросами: об этом главе Еврокомиссии заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку.

В то же время, на те же должности прочат своих выдвиженцев такие страны, как Италия и Чехия.

Фон дер Ляйен обещает начать распределение должностей не раньше того, как на столе у неё окажутся дела всех официально выдвинутых странами кандидатов.

Марчел Чолаку, премьер-министр Румынии:

«Я хочу, чтобы портфель был как можно более релевантным, учитывая, что мы — шестая по величине страна Европейского союза. Президент Румынии также говорил о расширении; посмотрим, портфель по расширению — это больше политический вопрос. В то время как я считаю, что следующие несколько лет будут во многом связаны с экономикой, и потому я бы хотел получить что-то в этой области».

Чолаку поддерживает выдвижение от Румынии вице-председателя Европарламента Виктора Негреску. У него десятилетний опыт работы евродепутатом, в течение года он также занимал пост министра по европейским делам в румынском правительстве. В Бухаресте считают 39-ленего политика вполне подходящим для решения экономических вопросов в масштабе континента. А свою сравнительную молодость сам Негреску называет преимуществом.

Виктор Негреску, вице-председатель Европарламента:

«Еврокомиссии необходим кто-то с опытом участия в европейских делах, с опытом, достаточным для работы на таком уровне. Я, конечно, молод, но я думаю, что и в Еврокомиссии нужны молодые люди, потому что мы хотим привлекать молодых европейцев, которые приняли заметное участие в европейских выборах».

При этом Румыния — во всяком случае, пока — не выдвинула альтернативную женскую кандидатуру, как того требовала от всех стран Урсула фон дер Ляйен. Негреску на это заявил, что женщины уже представляли Румынию в двух последних Комиссиях подряд.

Так или иначе, румынское правительство обещает назвать имена официальных выдвиженцев к понедельнику: до того необходимо завершить переговоры со всеми политическим партиями страны, у которых есть и свои кандидаты на должность еврокомиссара.

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