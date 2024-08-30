Чрезвычайное положение в Греции: порт Волос заполнен дохлой рыбой

By Euronews и AP

Власти опасаются убытков для туристического сектора

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Экологическая катастрофа в греческом порту Волос: дохлая рыба сплошным ковром покрывает воды гавани. Её извлекают всеми возможными средствами и отправляют на мусоросжигательные заводы. За один день достают по 40 тонн.

Местные жители жалуются на ужасный запах, а учёные бьют тревогу: такое количество гниющей рыбы может убийственным образом повлиять на экологию залива.

Дохлая рыба покрывает воды гавани сплошным ковром Vaggelis Kousioras/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

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По мнению учёных, причиной стало катастрофическое наводнение, произошедшее в прошлом году: из-за него массу рыбы смыло из рек и ручьёв в небольшое озеро, осушённое десятилетия назад ради борьбы с малярией, но восстановленное в 2018-м ради борьбы теперь уже с засухами.

После наводнения объём воды в озере вырос втрое, но жара этим летом осушила его вновь, и рыбе пришлось спасаться через каналы и реки, ведущие в море. Контакт с солёной водой и убил пресноводную рыбу. Экологи заявляют, что власти должны были установить сеть на пути вынужденной миграции, но этого сделано не было.

По данным городского торгового совета, деловая активность в порту уже упала на 80% за трое суток, а власти опасаются колоссальных убытков для туристического сектора.

«Предприятия на набережной, особенно в сфере общественного питания, сейчас приостанавливают работу», - говорится в заявлении совета.