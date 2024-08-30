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Чрезвычайное положение в Греции: порт Волос заполнен дохлой рыбой

Рабочие собирают мертвую рыбу из реки недалеко от портового города Волос, 29 августа 2024 года
Рабочие собирают мертвую рыбу из реки недалеко от портового города Волос, 29 августа 2024 года Авторское право Vaggelis Kousioras/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Vaggelis Kousioras/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Власти опасаются убытков для туристического сектора

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Экологическая катастрофа в греческом порту Волос: дохлая рыба сплошным ковром покрывает воды гавани. Её извлекают всеми возможными средствами и отправляют на мусоросжигательные заводы. За один день достают по 40 тонн.

Местные жители жалуются на ужасный запах, а учёные бьют тревогу: такое количество гниющей рыбы может убийственным образом повлиять на экологию залива.

Дохлая рыба покрывает воды гавани сплошным ковром
Дохлая рыба покрывает воды гавани сплошным ковромVaggelis Kousioras/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
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По мнению учёных, причиной стало катастрофическое наводнение, произошедшее в прошлом году: из-за него массу рыбы смыло из рек и ручьёв в небольшое озеро, осушённое десятилетия назад ради борьбы с малярией, но восстановленное в 2018-м ради борьбы теперь уже с засухами.

После наводнения объём воды в озере вырос втрое, но жара этим летом осушила его вновь, и рыбе пришлось спасаться через каналы и реки, ведущие в море. Контакт с солёной водой и убил пресноводную рыбу. Экологи заявляют, что власти должны были установить сеть на пути вынужденной миграции, но этого сделано не было.

По данным городского торгового совета, деловая активность в порту уже упала на 80% за трое суток, а власти опасаются колоссальных убытков для туристического сектора.

«Предприятия на набережной, особенно в сфере общественного питания, сейчас приостанавливают работу», - говорится в заявлении совета.

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