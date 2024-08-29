НАТО расширяет и совершенствует базы в Латвии и Литве

By Euronews

Многонациональная бригада НАТО в Латвии представила новую базу в Адажи. Её профинансировали Канада и Испания, вложив в общей сложности 7 млн долл. В литовской Рукле также расширяют и совершенствуют инфраструктуру местной бригады в ожидании развертывания в 2026 году.

РЕКЛАМА

Многонациональная бригада НАТО в Латвии представила свою новую базу в Адажи. Официальное открытие состоялась в среду, традиционную красную ленточку переехал танк.

На базе в Адажи, профинансированной Канадой и Испанией, будет сосредоточена бронетехника. Здесь оборудованы помещения для проведения необходимого технического обслуживания танков. бронетранспортёров и другой техники, построены склад, палатки, периметр безопасности и бетонная дорога.

Это многомиллионный проект: сумма превышает 7 миллионов евро и является еще одним обязательством по борьбе с возможной агрессией, которая происходит вокруг. Это также - часть обязательств Канады по наращиванию своих вооружённых сил. Мы привлекаем сюда больше сил и средств, больше людей: мы обучаем людей, привозим оборудование полковник Джеймс Смит командующий канадскими силами НАТО в Латвии

Строительные проекты начались в 2023 году и были завершены примерно через год. В ноябре 2024-го бригада проведёт первые крупномасштабные полевые учения и продемонстрирует интеграцию в структуру высшего командования НАТО. Ожидается, что база в Адаже достигнет полной боевой готовности к 2026 году.

В литовской Рукле командующий сухопутных сил Германии также высоко оценил инфраструктуру местной бригады в преддверии развертывания в 2026 году.

Осматривая строительство постоянного пункта материально-технического обеспечения, Харальд Ганте назвал сотрудничество между Германией и Литвой "очень позитивным". Эта база будет использоваться для обслуживания военной техники союзников, включая танки, она финансируется Германией и реализуется через Агентство НАТО по поддержке и закупкам.

Речь идёт о сдерживании, и это касается России. Мы должны иметь возможность разместить здесь, в Литве, немецкую бронетанковую бригаду, чтобы обеспечить свободу западных стран Харальд Ганте командующий сухопутными силами Германии

Большая часть немецкой бригады будет базироваться в Руднининкае, где на прошлой неделе началось строительство кампуса. Но некоторые подразделения немецкой бригады, а именно боевая группа, инженерные и разведывательные подразделения, будут дислоцированы в Рукле. Здесь сейчас несут службу немецкие солдаты из состава усиленной боевой группы передового присутствия НАТО.

Официальные лица заявляют, что подготовка идет по графику. Ожидается, что до конца года в Литву прибудут до 200 немецких военнослужащих. В следующем году их число увеличится до 800, а всего здесь будут сосредоточены 2000 солдат. Развертывание батальонов начнётся в 2026 году. Бригада должна полностью вступить в строй в 2027 году.

В состав многонациональной бригады НАТО "Латвия" входит Канада в качестве рамочной страны, а также силы стран, предоставляющих войска: Албании, Чешской Республики, Дании, Исландии, Италии, Латвии, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении и Испании. Ожидается, что и Швеция присоединится к новой многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

В марте Латвия отметила 20 лет членства в НАТО. Она была приглашена в альянс в 2002 году вместе с Болгарией, Эстонией, Литвой, Румынией, Словакией и Словенией.