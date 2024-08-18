EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Сторонники оппозиции Венесуэлы по всему миру вышли "защитить победу над Мадуро"

Сторонники оппозиции Венесуэлы вышли на акции протеста по всему миру
Сторонники оппозиции Венесуэлы вышли на акции протеста по всему миру Авторское право Aurea Del Rosario/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Aurea Del Rosario/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Сторонники оппозиции Венесуэлы утверждают, что победу на президентских выборах на самом деле одержал их кандидат и призывают страны мира поддержать их

РЕКЛАМА

Венесуэльцы по всему миру откликнулись на призыв политической оппозиции своей страны - демократического альянса "Единая платформа" - и вышли на улицы, чтобы защитить, как они заявляют, победу фракции над президентом Николасом Мадуро на спорных выборах в конце июля.

В Лиссабоне протестующие продемонстрировали копии протоколов с результатами выборов, представленных оппозицией, которые дают 67% голосов Эдмундо Гонсалесу и только 30% - Николасу Мадуро.

Они также призвали правительства поддержать Гонсалеса и выразить поддержку венесуэльцам, которые в своей стране боятся выступать против Мадуро и его союзников.

Гонсалес написал на своем аккаунте X: "Им не удастся скрыть реальность 28 июля: мы одержали убедительную победу".

Ранее Национальный избирательный совет, контролируемый сторонниками действующего президента, объявил победителем Мадуро с результатом чуть менее 52 процентов голосов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Венесуэльская оппозиция заявляет, что победил её кандидат

Верховный суд признал "экстремистским" несуществующее "Антироссийское сепаратистское движение"

Петер Мадьяр: новое лицо венгерской оппозиции

Результаты выборов Оппозиция Выборы в Венесуэле Николас Мадуро