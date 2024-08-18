By Euronews

Сторонники оппозиции Венесуэлы утверждают, что победу на президентских выборах на самом деле одержал их кандидат и призывают страны мира поддержать их

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Венесуэльцы по всему миру откликнулись на призыв политической оппозиции своей страны - демократического альянса "Единая платформа" - и вышли на улицы, чтобы защитить, как они заявляют, победу фракции над президентом Николасом Мадуро на спорных выборах в конце июля.

В Лиссабоне протестующие продемонстрировали копии протоколов с результатами выборов, представленных оппозицией, которые дают 67% голосов Эдмундо Гонсалесу и только 30% - Николасу Мадуро.

Они также призвали правительства поддержать Гонсалеса и выразить поддержку венесуэльцам, которые в своей стране боятся выступать против Мадуро и его союзников.

Гонсалес написал на своем аккаунте X: "Им не удастся скрыть реальность 28 июля: мы одержали убедительную победу".

Ранее Национальный избирательный совет, контролируемый сторонниками действующего президента, объявил победителем Мадуро с результатом чуть менее 52 процентов голосов.