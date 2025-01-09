NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Лидер оппозиции Венесуэлы ищет региональную поддержку

Эдмундо Гонсалес, представлявший оппозиционную коалицию Венесуэлы на президентских выборах, выступает на митинге у здания Организации американских государств в Вашингтоне
Эдмундо Гонсалес, представлявший оппозиционную коалицию Венесуэлы на президентских выборах, выступает на митинге у здания Организации американских государств в Вашингтоне Авторское право Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Лидер оппозиции Венесуэлы прибыл в Доминиканскую республику. Ранее он посетил и Панаму. Эдмундо Гонсалес хочет заручиться региональной поддержкой своих притязаний на пост президента Венесуэлы.

РЕКЛАМА

Находящийся в изгнании лидер оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес собирает региональную поддержку своим заявлениям о том, что он выиграл июльские выборы у президента Николаса Мадуро.

За несколько дней до его инаугурации Гонсалес прибыл в Доминикансую Республику. Ранее он посетил и Панаму, где представил президенту страны Хосе Раулю Мулино документы, призванные доказать поражение Мадуро.

В Доминиканской республике Гонсалес встретится с президентом Луисом Абинадером. Вместе с другими лидерами стран Южной Америки и Карибского бассейна Абинадер поддерживает притязания Гонсалеса на пост президента Венесуэлы.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Европарламент признал Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы

ЕС не признает легитимность Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы

В Венесуэлу прибыл первый рейс с депортированными из США мигрантами