Лидер оппозиции Венесуэлы ищет региональную поддержку

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Находящийся в изгнании лидер оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес собирает региональную поддержку своим заявлениям о том, что он выиграл июльские выборы у президента Николаса Мадуро.

За несколько дней до его инаугурации Гонсалес прибыл в Доминикансую Республику. Ранее он посетил и Панаму, где представил президенту страны Хосе Раулю Мулино документы, призванные доказать поражение Мадуро.

В Доминиканской республике Гонсалес встретится с президентом Луисом Абинадером. Вместе с другими лидерами стран Южной Америки и Карибского бассейна Абинадер поддерживает притязания Гонсалеса на пост президента Венесуэлы.