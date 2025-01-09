Лидер оппозиции Венесуэлы ищет региональную поддержку

Лидер оппозиции Венесуэлы прибыл в Доминиканскую республику. Ранее он посетил и Панаму. Эдмундо Гонсалес хочет заручиться региональной поддержкой своих притязаний на пост президента Венесуэлы.
Находящийся в изгнании лидер оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес собирает региональную поддержку своим заявлениям о том, что он выиграл июльские выборы у президента Николаса Мадуро.
За несколько дней до его инаугурации Гонсалес прибыл в Доминикансую Республику. Ранее он посетил и Панаму, где представил президенту страны Хосе Раулю Мулино документы, призванные доказать поражение Мадуро.
В Доминиканской республике Гонсалес встретится с президентом Луисом Абинадером. Вместе с другими лидерами стран Южной Америки и Карибского бассейна Абинадер поддерживает притязания Гонсалеса на пост президента Венесуэлы.