«Оккупируем наши пляжи!» Майорка против массового туризма

By Euronews

Жители острова недовольны ценами и на жильё и нагрузкой на инфраструктуру

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На острове Майорка — новая акция протеста местных жителей против массового туризма. Под лозунгом «оккупируем наши пляжи!» манифестанты отправились на участок, популярный среди путешественников из Германии, разложили там свои собственные полотенца и лозунги и заняли прибрежную полосу.

В этом году подобные акции на острове проходят регулярно, и число их участников постоянно растёт. Местные жители недовольны резким ростом цен на жильё, перегруженностью социальных служб и инфраструктуры Майорки, а также негативными последствиями для экологии.

Прошлый год стал для курорта рекордным — почти 14 миллионов гостей из-за границы. В этом ожидают на 8% больше: ещё до наступления лета Майорку успели посетить 6 миллионов человек.

Местные власти, со своей стороны, усиливают борьбу с нелегальным наймом жилья, повысив штрафы до 80 тысяч евро.