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Чем украинское наступление в Курской области отличается от предыдущих рейдов на территорию РФ?

Военнослужащий 24-й механизированной бригады пробегает мимо поврежденного автомобиля в прифронтовом городе Часов Яр, Донецкая область, 6 августа 2024 г.
Военнослужащий 24-й механизированной бригады пробегает мимо поврежденного автомобиля в прифронтовом городе Часов Яр, Донецкая область, 6 августа 2024 г. Авторское право Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised Brigade via AP
Авторское право Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised Brigade via AP
By Oleksandra Vakulina
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Euronews рассказывает о том, что известно о начавшемся во вторник трансграничном наступлении украинских войск в Курской области России.

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Войска ВСУ уже совершали рейды на территорию Российской Федерации, последний из которых произошел в марте этого года, когда три вооруженных формирования, состоящих из российских добровольцев, зашли на территорию Белгородской и Курской областей со стороны Украины, что привело к локальным столкновениям с российскими войсками в нескольких населенных пунктах.

Но то, что началось в этот вторник, довольно быстро переросло в нападение совсем иного рода.

Ни информации, ни предупреждения

Информация о текущих боевых действиях в Курской области, в частности в районе города Суджа, практически полностью поступала из российских официальных источников и от российских "военкоров".

Не было никаких видео, фотографий или заявлений со стороны Украины в преддверии и в первые часы операции, подготовка к которой, должно быть, заняла немало времени.

Единственный официальный комментарий в первые часы операции прозвучал от представителя Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, который заявил, что Россия не контролирует свою границу.

Российская артиллерия обстреливает позиции украинских войск, 7 августа 2024 года
Российская артиллерия обстреливает позиции украинских войск, 7 августа 2024 годаAP/Russian Defense Ministry Press Service

Министерство обороны России сначала сообщило, что около 300 украинских военных перешли границу РФ и вступили в бой при поддержке танков и другой бронетехники, а также беспилотников.

Москва первоначально заявила, что атака была отбита. Временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов заявил, что проинформировал президента Путина о ситуации, которая, по его словам, находится под контролем.

Но российские военные блогеры продолжали публиковать информацию, что украинские войска захватили несколько населенных пунктов и продвигаются вглубь российской территории.

Какие силы задействованы?

Ответственность за предыдущие рейды и вторжения на российскую территорию брали на себя в основном Русский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и батальон "Сибирь", состоящий из добровольцев из РФ, воюющих на стороне ВСУ.

Но на этот раз в заявлении Москвы утверждается, что в нападении участвуют бойцы 22-й механизированной бригады ВСУ, то есть не добровольцы, а опытные солдаты ВСУ, закаленные в тяжелейших боях, в том числе в районе Бахмута.

Военные отказались от комментариев, так же как легион "Свобода России", украинский Генштаб и министерство обороны.

С российской стороны участок границы в Курской области контролировался пограничными войсками. Солдат для обороны оказалось недостаточно. На помощь им послали призывников, молодых российских солдат 18-19 лет, не имеющих достаточного военного опыта.

На второй день вторжения украинские СМИ сообщили, что десятки российских военнослужащих сдались ВСУ в Курской области.

Беспилотники имеют решающее значение

Операция Украины по пересечению границы в значительной степени поддерживается беспилотниками и, в частности, дронами с возможностью пилотирования "от первого лица".

Развертывание ВСУ беспилотных летательных аппаратов FPV дает заметные тактические и стратегические преимущества против российской армии.

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Согласно российским сообщениям, во вторник украинский FPV-беспилотник сбил российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник" над Курской областью. Ми-28 - ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения бронетехники, воздушных целей и живой силы противника.

Опубликованное позже видео, как был сбит вертолет, демонстрирует более широкую стратегию Украины по использованию различных типов БПЛА для срыва российских военных операций на земле, море и в воздухе.

Какова конечная цель?

Остаются вопросы о пользе подобных действий, помимо шокирующего эффекта и принуждения частей российских войск к укреплению обороны за счет переброски военных из других мест.

Вот некоторые важные факторы, касающиеся атаки. Ось Суджа расположена на одной из основных железнодорожных линий - железной дороге Льгов-Белгород, которая ведет административный центр Белгородской области, главный склад материально-технического снабжения российской оперативной группы "Север", воюющей на Харьковском направлении.

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Район также имеет большое экономическое и энергетическое значение. Суджанские газоперекачивающие и газоизмерительные станции являются единственным пунктом входа российского природного газа в украинскую газотранспортную систему для дальнейшей транспортировки в Европу.

В настоящее время, по данным информагентства Reuters, через Суджу ежедневно проходит около 42 миллионов кубометров газа. Общий годовой объем транзита составляет около 14 миллиардов кубометров.

Два российских военных телеграм-канала сообщают, что украинские войска захватили газоизмерительный комплекс. Независимая проверка этих утверждений невозможна.

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