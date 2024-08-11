Войска РФ ведут бои после наступления ВСУ в Курской области. Обстрел Киева

By Euronews

Президент Украины поблагодарил военных за успехи и за "вытесенение конфликта на российскую территорию"

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Российские войска ведут напряженные бои с украинскими подразделениями после крупнейшего вторжения ВСУ на территорию РФ с начала войны в 2022 году.

По сообщениям, украинские войска продвинулись на 20 км вглубь российской территории. Институт изучения войны ISW утверждает, что есть данные о 35-километровой зоне прорыва.

Наступление через российскую границу началось во вторник с внезапной атаки Курской области при поддержке беспилотников и артиллерийского огня.

Министерство обороны России заявило в субботу, что "вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения украинских вооруженных сил", добавив, что боевые действия сосредоточены вокруг населенных пунктов в 10-20 км от границы на территории РФ. Минобороны России перебросило в регион тяжелую технику, включая танки, которые уже вышли на боевые позиции.

О серьезности нападения говорит и то, что Россия ввела в субботу режим контртеррористической опасности в трех приграничных регионах. Также объявлено чрезвычайное положение на федеральном уровне.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о 13 пострадавших после падения сбитой украинской ракеты на жилой дом в Курске, двое из них - в тяжелом состоянии.

"На данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - написал врио главы региона в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

За минувшие дни Россия эвакуировала 76 000 человек из Курской области после вторжения, по данным ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что война переходит на территорию России. Во время своего выступления в субботу он отметил усилия Украины по вытеснению конфликта за пределы страны.

Он похвалил украинские войска за их работу, заявив, что отметил доклады военных чиновников об их успехах.

Зеленский также подчеркнул "способность Украины оказывать давление на агрессора, что знаменует собой значительный сдвиг в динамике конфликта" по мере его распространения на российскую территорию.

Американские СМИ, в частности The Washington Post утверждают, что помимо стратегических успехов на поле боя и психологического импакта, последние события могут улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой.

Между тем в ночь на воскресенье российские войска запустили в направлении Киева баллистические ракеты, которые не достигли столицы.

Кроме того, город пытались атаковать около десятка БпЛА "Shahed", все они были сбиты, сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.