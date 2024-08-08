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ISW: ВСУ удалось продвинуться на 10 километров вглубь Курской области

Президент РФ проводит совещание с силовиками по ситуации в Курской области.
Президент РФ проводит совещание с силовиками по ситуации в Курской области. Авторское право Aleksey Babushkin/Sputnik
Авторское право Aleksey Babushkin/Sputnik
By Euronews
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ВСУ удалось прорвать две линии обороны и продвинуться на 10 километров вглубь Курской области РФ, пишут аналитики Института изучения войны. Минобороны России подтвердило продвижение ВСУ в двух районах области.

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В Курской области России третий день идут бои.

Институт изучения войны подтверждает продвижение украинских войск на 10 км вглубь этого граничащего с Украиной российского региона.

Данные о местонахождении подразделений ВСУ указывают на то, что им удалось прорвать как минимум две российские оборонительные линии.

На сегодняшний день это крупнейшая наступательная операция ВСУ на территории России с начала войны.

Российские источники сообщают, что украинские силы вели бои за один из контрольно-пропускных пунктов в Суджанском районе Курской области и смогли его захватить. На спутниковых снимках Радио Свободная Европа/Радио Свобода заметны сильные повреждения зданий в этом районе.

Геолокационные снимки, опубликованные 7 августа, показывают, что украинские войска захватили более 40 российских военнопленных на КПП "Суджа".

Реакция на наступление в Москве

Институт изучения войны отмечает, что реакция Кремля на украинские наступательные действия в Курской области до сих пор была противоречивой. Российские официальные лица пытаются сбалансировать представление этих действий как заметной украинской эскалации, избегая преувеличения ее потенциальных последствий и риска вызвать недовольство внутри страны.

Некоторые российские военные блогеры подвергли резкой критике военное командование РФ за то, что не удалось обнаружить подготовку украинского наступления в Курской области и предотвратить его.

Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя операцию ВСУ, призвал к захвату новых территории Украины.

"Можно и нужно идти на земли пока ещё существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше", - написал Медведев в Телеграм-канале.

"Подробности будут позже"

Киев пока воздерживается от официальных заявлений о наступлении. Президент Владимир Зеленский отметил в вечернем обращении, что провел беседу с главнокомандующим Александром Сырским, и что "подробности будут позже".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в четверг в эфире национального телемарафона, что ВСУ зашли в Курскую область, чтобы усилить свои позиции на предстоящих переговорах с Россией.

По его словам, позитивно на потенциальные переговоры будут влиять потери Москвой территории, людей и техники, а продвижение Вооруженных сил Украины вглубь России будет "пугать" россиян и ухудшать их отношение к президенту Путину.

Подкрепление из Мали?

Наемников ЧВК "Вагнер", вероятно, перебрасывают из Мали в Курскую область.

Первым об этом сообщил Z-блогер Егор Гузенко, известный как "Тринадцатый".

Она написал, что "в Россию возвращаются бойцы ЧВК "Вагнер". В последнее время вагнеровцы принимали участие в боях в Африке, в частности в Мали.

На опубликованном блогером видео люди в военной форме едут в грузовике, один из них говорит, что их везут в Курск. Определить, где и когда снят ролик, невозможно.

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