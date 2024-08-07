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Олимпийские игры разочаровали парижских рестораторов

Посетители сидят у ресторана за барьером безопасности на улице вдоль реки Сены, которая теперь открыта для пешеходов после церемонии открытия Олимпийских игр.
Посетители сидят у ресторана за барьером безопасности на улице вдоль реки Сены, которая теперь открыта для пешеходов после церемонии открытия Олимпийских игр. Авторское право AP Photo/Rebecca Blackwell
Авторское право AP Photo/Rebecca Blackwell
By Sophia KhatsenkovaEuronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Клиентов мало. Сверхприбыли нет. Владельцы кафе и ресторанов в Париже говорят, что их большие надежды на Олимпиаду не оправдались.

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Олимпийские игры разочаровали парижских рестораторов. Предприниматели надеялись на наплыв туристов и сверхприбыль. Но реальность оказалась совершенно другой. Ожидалось, что столицу Франции посетят более 15-ти миллионов человек. "Где они все", - задаются вопросом многие владельцы баров и кафе.

Аристотелис Стамкопулос, владелец ресторана Apollon: "Мы готовимся к наплыву этих туристов в течение года. Мы набираем людей, не отпускаем сотрудников в отпуск. А в июне-июле мы отмечаем явное снижение числа посетителей. В определенные дни их меньше на 30% , а то и на 60%. Впрочем, с начала мероприятий мы увидели небольшой рост по сравнению с предыдущими сезонами, что помогло наладить нашу деловую активность".

Не повезло в том числе и ресторанам, расположенным поблизости от мест соревнований. Из-за введенных перед Играми ограничений доступ туристов к таким районам затруднен. Этому ресторану, специализирующемуся на традиционной французской кухне, по распоряжению властей пришлось убрать свою террасу. В результате заведение потеряло порядка 60% мест.

Томас, официант: "Отсутствие террасы отпугивает многих людей, а это потеря клиентов. Более того, мы не знаем, как эти вопросы решали власти. Все очень произвольно и бессистемно. Мы не понимаем, как были определены зоны. В нашем случае, прямо через дорогу, у ресторана есть терраса, а у нас нет".

Чтобы компенсировать убытки, ресторан взвинтил цены на 30%. Впрочем, жалуются не все. В соседнем кафе, по словам владельца, дела идут не плохо.

Кевин Анго, владелец ресторана Bar du Central: "С момента открытия Игр наблюдался небольшой рост на 20–30 % по сравнению с прошлым годом. Но в июне-июле мы увидели падение на 30–40 % по сравнению с прошлым годом. Но пока идет Олимпиада у нас довольно хорошие результаты".

По предварительным данным агентства Choose Paris, в июле число туристов в Париже по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 20% .

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