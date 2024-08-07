Рим готов к "любому развитию событий" на Ближнем Востоке - глава МИД Италии

By Euronews

После убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и Фуада Шукра, одного из командиров "Хезболлах" в Бейруте, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась. МИД Италии настоятельно рекомендует соотечественникам покинуть Ливан.

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В Италии внимательно следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке и призывают региональных лидеров к сдержанности и деэскалации конфликта. Глава МИД Антонио Таяни напомнил, что около четырех тысяч итальянцев находятся в Ливане и задача правительства - обеспечить их защиту. Власти также рекомендовали соотечественникам покинуть Ливан.

Обстановка резко обострилась после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и Фуада Шукра - одного из командиров "Хезболлах" в Бейруте. Иран и "Хезболлах" обвиняют в этом Израиль и заявляют о неотвратимом возмездии. Эмануэле Лоперфидо, член парламентского комитета по иностранным делам назвал уровень геополитической напряженности крайне высоким.

Эмануэле Лоперфидо, член парламентскогго комитета по иностранным делам:

"Мы не так часто видим столь напряженную ситуацию. Если вспомнить, что сегодня Россия отправляет вооружение в Иран, это ясно показывает, что существует фронт, противостоящий нашему. Запад, который уважает международное право и занимается защитой пострадавших от атак, а также вкладывает средства в продвижение мира и демократии, должен обеспечить достижение мира. Это является частью усилий правительства Мелони на национальном, европейском и международном уровнях".

Тем временем итальянские оппозиционные партии подвергли критике правительство, а также Израиль по вопросу о признании палестинского государства.

Джузеппе Конте, лидер Движения пяти звезд: "Мы считаем, что это правительство трусливо! У него трижды был шанс признать Палестинское государство и прервать эти военные действия, но оно не сделало этого во время Генеральной Ассамблеи ООН. И итальянское правительство и администрация США являются соучастниками всего этого. Они поступили трусливо".

Убийство Исмаила Хании поставило под удар переговоры о прекращении огня в Газе и освобождение заложников. Соединенные Штаты и другие западные страны продолжают попытки снизить напряженность в регионе с помощью дипломатии.

Госсекретарь США Энотони Блинкен призвал Иран и Израиль избегать эскалации, а нового лидера ХАМАС обеспечить перемирие в Газе.