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Северная Македония на пути отказа от угля

Основным энергетическим ресурсом Северной Македонии является уголь.
Основным энергетическим ресурсом Северной Македонии является уголь. Авторское право Borjan Jovanovski
Авторское право Borjan Jovanovski
By Borjan Jovanovski
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Среди альтернатив рассматривают и мини-АЭС

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Главный энергоноситель для Северной Македонии — уголь. Из-за этого зимой, когда потребность в электроэнергии и отоплении возрастает, сразу несколько населённых пунктов страны попадают в десятку самых загрязнённых городов Европы.

Битольская ТЭС на юге страны обеспечивает две трети потребностей Северной Македонии в электроэнергии. Эту станцию придётся перестраивать и адаптировать к возобновляемым источникам энергии к 2032 году: таковы обязательства Северной Македонии в рамках «зелёной повестки» ЕС. Реальных альтернатив у страны не так много.

Драган Видановски, специалист по вопросам энергоэффективности:

«Мы уже инвестировали в солнечные электростанции в нескольких регионах страны. Но этого недостаточно, чтобы сравниться с той энергией, которую сегодня даёт ТЭС. Поэтому планируется строительство нескольких атомных мини-электростанций. Таковы наша перспективы».

На прошлой неделе Северная Македония подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, который предоставит ей 26,4 миллиона евро. Эти средства и должны пойти на энергетический переход в соответствии с «зелёной повесткой».

Среди прочего, в список расходов включено создание образовательного центра, который поможет государству обучить специалистов, необходимых для управления новыми энергетическими системами.

Драган Видановски, специалист по вопросам энергоэффективности:

«Нужны учёные-энергетики, физики-ядерщики, а также IT-инженеры, потому что вся система будет управляться с помощью компьютеров. Я надеюсь, что этот центр предоставит такие кадры».

Параллельно с преобразованием энергетических систем Северная Македония будет должна вложиться в создание «зелёных» рабочих мест для того, чтобы компенсировать сокращения на ТЭС и в рамках связанной с ней инфраструктуры: сейчас электростанция обеспечивает работой 2500 человек.

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