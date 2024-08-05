Северная Македония на пути отказа от угля

By Borjan Jovanovski

Среди альтернатив рассматривают и мини-АЭС

РЕКЛАМА

Главный энергоноситель для Северной Македонии — уголь. Из-за этого зимой, когда потребность в электроэнергии и отоплении возрастает, сразу несколько населённых пунктов страны попадают в десятку самых загрязнённых городов Европы.

Битольская ТЭС на юге страны обеспечивает две трети потребностей Северной Македонии в электроэнергии. Эту станцию придётся перестраивать и адаптировать к возобновляемым источникам энергии к 2032 году: таковы обязательства Северной Македонии в рамках «зелёной повестки» ЕС. Реальных альтернатив у страны не так много.

Драган Видановски, специалист по вопросам энергоэффективности:

«Мы уже инвестировали в солнечные электростанции в нескольких регионах страны. Но этого недостаточно, чтобы сравниться с той энергией, которую сегодня даёт ТЭС. Поэтому планируется строительство нескольких атомных мини-электростанций. Таковы наша перспективы».

На прошлой неделе Северная Македония подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, который предоставит ей 26,4 миллиона евро. Эти средства и должны пойти на энергетический переход в соответствии с «зелёной повесткой».

Среди прочего, в список расходов включено создание образовательного центра, который поможет государству обучить специалистов, необходимых для управления новыми энергетическими системами.

Драган Видановски, специалист по вопросам энергоэффективности:

«Нужны учёные-энергетики, физики-ядерщики, а также IT-инженеры, потому что вся система будет управляться с помощью компьютеров. Я надеюсь, что этот центр предоставит такие кадры».

Параллельно с преобразованием энергетических систем Северная Македония будет должна вложиться в создание «зелёных» рабочих мест для того, чтобы компенсировать сокращения на ТЭС и в рамках связанной с ней инфраструктуры: сейчас электростанция обеспечивает работой 2500 человек.