Фета в опасности: Греция борется с "козьей чумой", угрожающей производству

Что нужно знать о "козьей чуме", которая вновь появилась в Европе и теперь влияет на производство "белого золота" в Греции.

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Впервые обнаруженная 11 июля в Фессалии (центральная Греция), высококонтагиозная чума мелких жвачных животных (PPR) быстро распространилась и затронула несколько ферм в соседней Румынии, что заставило власти Греции провести выбраковку тысяч овец и коз.

Для борьбы со вспышкой вируса греческие власти ввели ограничения по всей стране, включая запрет на перемещение животных с ферм.

В четверг министерство сельского хозяйства Грециии сообщило о продлении превентивных мер еще на неделю с 4 августа.

В ведомстве заявили, что направят письмо министрам сельского хозяйства стран ЕС, в котором попросит обсудить вопрос чумы мелких жвачных животных на предстоящем в сентябре Совете министров, чтобы совместно принять меры по защите скота, а также рассмотреть любые возможные дополнительные решения вопроса об экономических последствиях для фермеров.

Заболевание представляет собой серьезную угрозу для животноводства и производства фирменного сыра фета, являющегося краеугольным камнем экономики Греции. Примерно 40 % мягкого сыра Греции производится из овечьего и козьего молока, произведенного в Фессалии, которая также пострадала от разрушительных наводнений в прошлом году.

Ежегодно Греция производит около 140 000 тонн феты, экспортируя около 65% своей продукции, и, таким образом, играет решающую роль на мировом молочном рынке, несмотря на свои размеры.

PPR не является зоонозом, то есть не передается от животных к человеку. Поэтому мясо и молоко от больных животных остаются безопасными для потребления. Однако болезнь существенно влияет на животноводство из-за необходимости выбраковывать большое количество животных, чтобы контролировать ее распространение.

Всемирная организация здоровья животных (WOAH), базирующаяся в Париже, характеризует PPR как "тяжелое заболевание и смертность", оказывающее большое экономическое воздействие в таких регионах, как Африка, Ближний Восток и Азия, где козы и овцы являются жизненно важными источниками пищи.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), симптомы заболевания включают депрессию, лихорадку, носовые и глазные выделения, язвы в полости рта, нарушение дыхания, кашель, диарею и смерть.

Что предпринял ЕС

"Еврокомиссия внимательно следит за развитием ситуации в обеих странах и принимает необходимые меры на уровне ЕС", - сообщил Euronews представитель ЕК.

Исполнительная власть ЕС одобрила срочные процедуры для Греции и Румынии 19 и 26 июля соответственно после голосования в постоянном комитете по пищевой цепи и здоровью животных.

Эти процедуры направлены на ограничение перемещения товаров, чтобы обеспечить продолжение безопасной торговли при соблюдении санитарных норм ЕС.

"На данном этапе дальнейшие вопросы должны быть адресованы греческим и румынским ответственным органам", - сказал представитель Комиссии.

Орган ЕС по безопасности пищевых продуктов (EFSA) признал критическую ситуацию в обеих странах, но пока не получал запросов на научную поддержку в этой области.

"Мы готовы помочь управляющим рисками своими научными рекомендациями, если они будут запрошены", - сказал представитель EFSA.

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Меры по сдерживанию

В своем заключении от 2021 года EFSA изложила меры по борьбе с PPR в соответствии с Законом о здоровье животных, подчеркнув важность немедленного карантина пораженных стад, ограничения на перемещение животных внутри и между фермами, а также интенсивного наблюдения с помощью клинических и лабораторных исследований.

Вокруг инфицированных территорий должны быть созданы зоны наблюдения для мониторинга и контроля распространения болезни. Чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды, инфицированные животные должны быть гуманно выбракованы, а их туши безопасно утилизированы.

Массовая вакцинация восприимчивых популяций животных также имеет решающее значение для создания стадного иммунитета и предотвращения дальнейших вспышек.

В то же время на фермах должны быть приняты строгие меры биобезопасности, такие как дезинфекция оборудования и транспортных средств, контроль передвижения людей и обеспечение гигиены работников ферм.

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По мнению властей ЕС, эти меры, при условии их неукоснительного выполнения, могут в значительной степени контролировать и в конечном итоге искоренить козью чуму, защищая как здоровье животных, так и средства к существованию, зависящие от мелких жвачных животных.

Вирус PPR был впервые выявлен в 1942 году в Кот-д'Ивуаре и с тех пор распространился по обширным территориям Африки, Ближнего Востока и Азии. В настоящее время более 70 стран зарегистрировали случаи заболевания PPR в пределах своих границ, и еще многие страны находятся в зоне риска.