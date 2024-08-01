Балканы продолжают бороться с лесными пожарами

By Euronews

Южная Европа страдает от экстремальной жары и пытается взять под контроль лесные пожары.

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Юг Европы сражается с многочисленными лесными пожарами, вызванными затянувшейся жарой.

Сербия направила вертолеты в Северную Македонию, которая уже более 20 дней борется с пламенем, вышедшим из-под контроля. Первой жертвой стал пожилой житель деревни к востоку от столицы Скопье.

Соседняя Албания также пытается справиться с лесными пожарами.

Сильные ветры ускорили распространение огня в этих двух странах, и многие жители были вынуждены эвакуироваться.

В Хорватии пожары, вспыхнувшие на побережье Далмации, также заставили местное население покинуть свои дома, но сообщений о жертвах не поступало.

755 пожарных и 10 самолетов были задействованы при тушении 122 очагов возгорания.

Хорватские власти подтвердили, что пожары во всех районах были успешно локализованы.

Экстремальная жара продолжается и в других частях Европы: в девяти муниципалитетах Испании действует оранжевое предупреждение о высокой температуре.

Эксперты говорят, что пришло время действовать, чтобы избежать новых климатических катастроф в Европе, и призывают европейских лидеров обратить внимание на тревожные тенденции в погоде на континенте.