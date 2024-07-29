Штормы в Восточной Европе

Сразу несколько стран Восточной Европы пострадали от сильных штормов: один человек погиб в Латвии, трое стали жертвами стихии в Польше

РЕКЛАМА

По меньшей мере один человек погиб в результате мощного шторма, обрушившегося на Латвию и Литву, около 200 000 домохозяйств остались без электричества.

Пожарные и спасатели получили сотни экстренных вызовов, связанных с упавшими деревьями, поврежденными автомобилями и затопленными дорогами. Власти предупредили население об опасности, призвав выезжать только в случаях крайней необходимости.

Несмотря на многочисленные сообщения, аварийные службы заверили, что они способны справиться с последствиями шторма.

Метеорологи прогонозируют, что преобладающие в Латвии сильные ветры продолжат повышать уровень воды вдоль побережья Рижского залива, а река Даугава, протекающая через столицу Ригу, может выйти из берегов.

Другие страны Восточной Европы также пострадали от мощных штормов.

Сильные ветры и ливни вызвали разрушения в Словении. Эстония также пострадала, но избежала серьезного материального ущерба.

Штормы в Польше привели к гибели трех человек и 100 000 домов остались без электричества.