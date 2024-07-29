EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Штормы в Восточной Европе

Последствия шторма в Латвии
Последствия шторма в Латвии Авторское право Mindaugas Kulbis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mindaugas Kulbis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Сразу несколько стран Восточной Европы пострадали от сильных штормов: один человек погиб в Латвии, трое стали жертвами стихии в Польше

РЕКЛАМА

По меньшей мере один человек погиб в результате мощного шторма, обрушившегося на Латвию и Литву, около 200 000 домохозяйств остались без электричества.

Пожарные и спасатели получили сотни экстренных вызовов, связанных с упавшими деревьями, поврежденными автомобилями и затопленными дорогами. Власти предупредили население об опасности, призвав выезжать только в случаях крайней необходимости.

Несмотря на многочисленные сообщения, аварийные службы заверили, что они способны справиться с последствиями шторма.

Метеорологи прогонозируют, что преобладающие в Латвии сильные ветры продолжат повышать уровень воды вдоль побережья Рижского залива, а река Даугава, протекающая через столицу Ригу, может выйти из берегов.

Другие страны Восточной Европы также пострадали от мощных штормов.

Сильные ветры и ливни вызвали разрушения в Словении. Эстония также пострадала, но избежала серьезного материального ущерба.

Штормы в Польше привели к гибели трех человек и 100 000 домов остались без электричества.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Зеленский посетил линию фронта - российское наступление набирает обороты

ОИ: тренировки на Сене опять отменили. Есть ли план Б?

Кто войдёт в новый состав Еврокомиссии?

Шторм Литва Латвия страны Балтии