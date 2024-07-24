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Беспрецедентно дождливое лето в Дании

Туристы под дождем
Туристы под дождем Авторское право Кадр из репортажа DR
Авторское право Кадр из репортажа DR
By Euronews
Опубликовано
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От непрекращающихся ливней страдают сферы туризма и сельского хозяйства.

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Нынешнее лето в Дании стало беспрецедентным из-за непрекращающихся ливней. К концу июля в ряде районов страны выпало больше годовой нормы осадков.

В то время как на некоторые регионы Европы страдают от экстремальной жары, . многочисленные мероприятия на свежем воздухе в Дании были сорваны, а туристов встречают под дождем.

"Конечно, в солнечный день посетителей больше, чем в дождливый. Но те, кто приехал, воспринимают происходящее в хорошем настроении", — говорит владелица парка развлечений HighPark Sønderjylland Тине Эриксон.

Последствия непогоды наиболее остро ощущаются в сельскохозяйственном секторе Дании. Качество урожая ухудшилось из-за чрезмерной влажности, нехватки тепла и солнечного света.

Национальная метеорологическая служба Дании в понедельник сообщила, что последние 12 месяцев в стране стали самыми влажными за всю историю наблюдений.

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