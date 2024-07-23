Новые законы о пересадке донорских органов в ЕС

By Euronews

Страны Евросоюза сталкиваются с нехваткой донорских органов. Очереди пациентов, ожидающих трансплантации, непрерывно растут. Венгрия собирается выступить с новым предложением расширения практики обмена между странами

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Страны Евросоюза сталкиваются с нехваткой донорских органов. Очереди пациентов, ожидающих трансплантации, непрерывно растут.

Пересадка органов не только улучшает качество жизни реципиентов, но и экономит деньги систем здравоохранения. Например, трансплантация почки обходится Испании на 30 000 евро в год дешевле, чем лечение пациента на диализе.

Председательствующая в Совете ЕС Венгрия собирается выступить с новым предложением расширения практики обмена между странами.

Димитрий Михальски, вице-президент Бельгийского общества трансплантологии:

"В первую очередь необходимо преодолеть барьеры и попытаться наладить правильные отношения с другими странами. Это позволит обмен донорскими органами, ускорить процесс трансплантации и закупки. Следующим этапом станет их транспортировка. Вы знаете, что существует множество препятствий, финансовых преград, которые могут блокировать быструю перевозку, а это может снизить качество трансплантации донорских органов".

В 2009-2015 годах в Европейском Союзе была утверждена программа по донорству и трансплантации органов. Она позволила увеличить число доноров в масштабах Европы.

Тем не менее процент доноров в зависимости от страны ЕС сильно различается. Этот показатель колеблется от 47 на миллион жителей в Испании, 31,5 в Португалии до 2,1 в Болгарии и 3,3 на Кипре.

Один из вариантов увеличения числа доноров - использование так называемых маргинальных доноров, то есть тех, кто старше или имеет донорские органы в худшем состоянии. Это может стать временным решением для сокращения очереди и восполнения дефицита донорских органов.

Димитрий Михальски, вице-президент Бельгийского общества трансплантологии:

"Классический донор, который существовал раньше: молодой, попавший в аварию, дорожно-транспортное происшествие или что-то в этом роде, - почти исчез из сферы применения из-за повышения качества жизни, безопасности на дорогах и в транспорте. Так что теперь это больше исключение".

По мнению специалистов, такие страны, как Германия, должны изменить свое законодательство таким образом, чтобы все их граждане автоматически считались донорами, кроме тех случаев, когда они официально не указывают обратное. В 18 странах, включая Испанию и Португалию, уже существует такая практика.