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В 42-м заплыве на озере Балатон приняли участие 11 тысяч человек

В этом году в заплыве приняли участие более 10 тысяч человек
В этом году в заплыве приняли участие более 10 тысяч человек Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
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Лучшее время этого года на традиционной дистанции 5 200 метров - 1 час 1 минута и 54 секунды.

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Более 11 000 человек приняли участие в 42-м заплыве через озеро Балатон в Венгрии. Первоначально он должен был состояться в субботу, 20 июля, но из-за плохой погоды был перенесен на воскресенье.

Быстрее всех дистанцию 5 200 метров преодолели Имре Барабаш и Мате Хартманн. Им понадобилось чуть больше часа, чтобы добраться до финиша.

Среди женщин первой пришла Янка Юхаш. Её результат - 1 час, 4 минуты и 15 секунд.

Заплыв на Балатоне - ежегодно проводящиеся крупнейшие соревнования на открытой воде в Венгрии. Те, кто стартовал рано утром в воскресенье, смогли проплыть дистанцию при спокойной безветренной погоде, тем, кто пришел на озеро позже пришлось труднее - они плыли против ветра. Температура воды в Балатоне в этот раз была 25-27 градусов. Все финишировавшие участники заплыва получили памятные медали.

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