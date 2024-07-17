Цена "Евро-2024". Германия подсчитывает прибыль или потери?

Сильнейшая экономика Европы Германия с прошлого года находится в состоянии рецессии. При этом "Евро-2024" стало крупным событием, привлекая болельщиков, которые тратят деньги. Но перевесила ли прибыль затраты на проведение игр?

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Десять принимающих городов, включая Дюссельдорф, Гельзенкирхен и Берлин, только через несколько месяцев узнают, смогли ли они покрыть расходы на проведение Евро-2024.

Немецкие налогоплательщики несут основную часть расходов на обеспечение безопасности, рекламу и реконструкцию стадионов. В то же время УЕФА уже ожидает прибыль в размере более миллиарда евро от продажи билетов, прав на трансляцию и получения многомиллионных налоговых льгот.

Так кто же получает прибыль от проведения Кубка Европы?

Спортивные мероприятия, включая организованные УЕФА, ФИФА и даже МОК, обходятся в миллионы евро.

Когда предыдущее правительство Германии, тогда еще при бывшем канцлере Ангеле Меркель, подало заявку на проведение турнира в 2018 году, оно конкурировало с Турцией. По данным немецких СМИ, Анкара предложила УЕФА щедрые гарантии, такие как полное освобождение от налогов и безвозмездное использование стадионов.

Чтобы обеспечить успех заявки, правительство Германии также согласилось на крупные уступки, включая многомиллионные налоговые льготы. Точная цифра не была придана огласке, поскольку Министерство финансов, главой которого в 2018 году был нынешний канцлер Олаф Шольц, считает ее «налоговой тайной».

Профессор международного спортивного менеджмента доктор Александр Ходек говорит, что для того, чтобы Германия выиграла тендер УЕФА, «необходимо было соблюсти 18 правил». Среди прочего, эти правила предусматривают, что с продаж, осуществляемых в рамках УЕФА, не взимается налог».

Налог с продаж не взимается с вещей, продаваемых на стадионе. Но как быть с расходами туристов за пределами спортивных арен?

Немецкая ассоциация гостиниц и ресторанов (DEHOGA) и Немецкая ассоциация пивоваров утверждают, что большинство предприятий не получили прибыли от чемпионата Европы.

Управляющий директор Немецкой ассоциации пивоваров Хольгер Айхеле в письменном заявлении для Euronews сообщил:

«Пока еще слишком рано подводить итоги чемпионата Европы - за июнь еще нет общенациональных цифр. Но одно уже можно сказать точно: к сожалению, погода не всегда играла с нами так, как нам хотелось бы. Американские горки температур и частые штормы испортили бизнес многих арендодателей, срывали садовые вечеринки. Как и другие отрасли, мы также ощущаем рост нежелания потреблять».

DEHOGA также сообщила о неутешительных результатах. Ее представители заявили, что, согласно опросу, проведенному среди 2730 гостиничных предприятий Германии в период со 2 по 10 июля, «предприятия общественного питания и гостиничного бизнеса Германии жалуются на массовые потери продаж и прибыли. Опасения велики, перспективы омрачены. Лишь немногие компании смогли извлечь прямую выгоду из чемпионата Европы по футболу».

88 % участников опроса «не отметили никакого положительного эффекта от чемпионата Европы". На положительный импульс от крупного спортивного события указали лишь 8,1%.

DEHOGA, как и пивовары, также обвинила погоду в снижении продаж.

Может ли турнир помочь вялотекущему восстановлению экономики Германии?

Александр Ходек отметил в интервью Euronews: «Часто переоценивают то, что он приносит в экономическом плане».

По его мнению, федеральное правительство ожидало, что игры посетят 2,7 миллиона болельщиков. В то же время, "если два миллиона из них останутся на одну-две ночи, то это, возможно, 1% от всех ночевок в Германии". Это не так уж и много, чтобы помочь ФРГ выйти из рецессии.

Впрочем Ходек делает акцент и на положительной роли турнира в стране-хозяйке: «Есть и другие аспекты, например, влияния на людей, когда (чемпионат) меняет настроение, заставляет людей гордиться тем, что они живут в Германии. И это здорово, когда многие страны приезжают в Германию».

Он также отмечает жалобы болельщиков на немецкую железнодорожную сеть Deutsche Bahn и добавляет: «Многие осознали, как важно инвестировать в железнодорожную сеть, и это положительный эффект. Когда люди понимают, что инвестиции в эту инфраструктуру необходимы в связи с существующими проблемами, это подчеркивает актуальность (поиска решения) больше, чем любые политические дебаты в Бундестаге».