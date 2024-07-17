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Видеоблогер избрался в Европарламент, чтобы "сделать политику ближе к народу"

Фидиас Панайоту публикует в соцсетях эксплейнеры о том, как работают институты ЕС
Фидиас Панайоту публикует в соцсетях эксплейнеры о том, как работают институты ЕС Авторское право Petros Karadjias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Petros Karadjias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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Фидиас Панайоту - популярный на Кипре видеоблогер и новоиспечённый депутат ЕП. В своих соцсетях он объясняет, как устроены институты ЕС, пытаясь привлечь их к участию в своей работе.

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Сделать политику "модной, интересной и ближе к народу". Такой целью задался кипрский видеоблогер Фидиас Панайоту, у которого больше 2,6 миллиона подписчиков на YouTube и в Tik Tok. 24-летний инфлюэнсер недавно избрался в Европарламент как независимый кандидат. И на первую пленарную сессию в Страсбург отправился автостопом. "Так веселее и дешевле", - объяснил он в интервью Euronews, рассказав о планах на этот депутатский мандат.

Фидиас Панайоту, депутат Европарламента, инфлюэнсер:

"В некотором смысле это даже символично. Мы хотели показать, что политики - нормальные люди, и приблизить их к народу, потому что они не должны стоять выше людей. Мы хотим преодолеть этот разрыв, который люди чувствуют во взаимодействии с политиками. Наша цель на ближайшие пять лет - сделать политику крутой".

Фидиас публикует в соцсетях эксплейнеры - например, видео, где он при помощи листа бумаги простыми словами объясняет, как взаимодействуют между собой Европарламент, Совет и Комиссия.

Ещё в одном ролике он рассказывает, как подбирал команду, в которую вошли бывший учитель блогера и его друг.

Отсутствие опыта в политике ему не мешает. Фидиас говорит, что намерен привлечь к участию в своей работе подписчиков.

Фидиас Панайоту, депутат Европарламента, инфлюэнсер:

"Избрание таких кандидатов, как я, - это проблеск прямой демократии. Я публикую видео, у которых тысячи просмотров и комментариев. И я знаю, что думают люди, и могу донести их мнение до парламента. Это уникальная возможность, она есть не у многих".

Этой возможностью герой нашего сюжета воспользуется уже в ближайшее время - при принятии важного решения, которое может повлиять на жизнь 450 миллионов европейцев - на выборах председателя Еврокомиссии.

Видеоблогер провёл опрос подписчиков. В нём приняли участие 300 000 человек. 75% из них рекомендовали ему голосовать против Урсулы фон дер Ляйен.

Фидиас пообещал последовать совету в соответствии с этим новым видением демократии, в котором тем не менее отсутствуют фильтры достоверности и правдивости, как и механизмы сдержек и противовесов.

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