Направо или налево? Фон дер Ляйен хочет на второй срок и ищет сторонников

Группа "зеленых" в Европарламенте утверждает, что предлагает председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен единственный безопасный путь к переизбранию.

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Урсула фон дер Ляйен пытается заручиться голосами евродепутатов, необходимыми для прохождения на второй срок на посту председателя Еврокомиссии. При этом ее Европейская Народная партия, судя по всему, не намерена дальше расширять свою большую коалицию с левоцентристским "Прогрессивным альянсов социалистов и демократов" и либералами из группы "Обновляя Европу".

Высокопоставленный источник в ЕНП сообщил Euronews, что "зеленых" не пригласят к участию в блоке. "Официального включения "зеленых" не произойдет", - уточнил он. Вопрос сводится к переговорам о политических приоритетах; их фон дер Ляйен должна четко сформулировать перед грядущим голосованием в Европарламенте по вопросу о своем утверждении.

Сопредседатели партии "зеленых" встретились с ней два дня назад, уточнив, что откажутся от поддержки на голосовании, если политик пойдет на какую-либо сделку с крайне правыми. "Зеленые" продолжат настаивать, что глава Еврокомиссии не может полагаться только на три крупные центристские партии, чтобы гарантированно получить второй срок.

Не секрет, что консенсус по кандидатуре фон дер Ляйена не является безоговорочным даже внутри ее собственной политической группы. "Зеленые"? Крайне правые? Кто еще?

Либеральная группа "Обновляя Европу" подчеркнула, что ни с ЕНП, ни с фон дер Ляйен никаких соглашений по предстоящему голосованию не достигнуто. "На этой неделе мы работаем над определением наших приоритетов и условий/красных линий для фон дер Ляйен, - заявила пресс-секретарь группы Клара де Мело Понс, - Мы сообщим ей наши решения и выслушаем, какие обязательства готова брать на себя политик".

Ранее прдседатель "Обновляя Европу" Валери Айер заявила, что ее группа, несмотря на поражение на июньских выборах, готова "занять место лидера проевропейской коалиции, если будет достигнут консенсус по нашим условиям и амбициям".