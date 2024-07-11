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Во время Евро-2024 в Германию прибыли тысячи секс-работниц и работников

Большинство из прибывших в Германию проституток - иностранки.
Большинство из прибывших в Германию проституток - иностранки. Авторское право Silvia Izquierdo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Silvia Izquierdo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
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Близится кульминация Чемпионата Европы по футболу - финал Англия:Испания. Немецкие отели, бары, рестораны подсчитывают выросшую прибыль. Турнир послужил толчком к росту не только индустрии гостеприимства. Секс-бизнес Германии переживает настоящий бум.

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По оценкам, весь последний месяц, в который проходит Евро-2024, в стране работали более 100 тысяч проституток. Эротический сервис Erobella подсчитал, что в принимающие чемпионат города прибыло почти 14 тысяч секс-работниц и работников для того, чтобы оказывать интимные услуги футбольным фанатам.

Герхард Шенборн, социальный работник:

"Они приезжают в основном из Болгарии, Румынии, Словакии, Чехии, Польши... Они торгуют собой здесь просто-напросто из-за бедности".

Жанн Валентин, работница секс-индустрии с 26-летним стажем:

"Большинство клиентов проживает в центре Берлина. Гости, останавливающиеся в отелях, заказывают эскорт, когда хотят поужинать в компании. Или звонят и заказывают девушку к себе в номер".

Проституция в Германии разрешена законом с 2002 года. Легально работают публичные дома. Например, во Франкфурте их больше 30, а в Гамбурге - 90. В Берлине даже открыли специальные уличные будки для оказания секс-услуг.

Согласно недавно принятым законам, любое заведение подобного рода должно быть официально зарегистрировано. Однако тестирование сотрудниц и сотрудников на ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путём, для получения лицензии не является обязательным.

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