Европарламент одобрил предложение о криминализации покупки сексуальных услуг. Депутаты призвали Еврокомиссию выработать общий для стран ЕС подход к проблеме проституции

Европарламент призвал Еврокомиссию выработать для стран-членов ЕС общий подход к проблеме проституции. За это проголосовали на пленарной сессии в Страсбурге 234 депутата, против 175 при 122 воздержавшихся. Одобрено, в частности, предложение декриминализовать тех, кто торгует своим телом, но зато привлекать к ответственности их клиентов и сутенёров.

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Доклад «Регулирование проституции в ЕС» подготовила депутат-социалист Мария Нойхль:

«Проституция – это не трудовая деятельность, не секс-работа. Проституция – это вид насилия над женщинами. Мы должны снизить спрос, а значит, дать понять, что покупать женское тело нельзя. За все, что нельзя, на первый раз нужно штрафовать, а второй раз сажать в тюрьму».

Авторы предложения утверждают, что оно поможет справиться с трансграничными последствиями проституции, включая торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Бывшие секс-работницы рассказали Euronews, каких изменений они ожидают от нового законодательства:

Испанка Амелия Тиганус:

"На карту поставлено достоинство самой Европы, которая должна следовать модели прогресса. Самое главное – добиваться равенства, уважения и хорошего обращения с женщинами и мужчинами. Собственно, таково наше стремление».

Мари Марклингер из Германии:

"Ни одна женщина не хочет продавать свое тело и свои услуги мужчинам только потому, что ей это нравится. Так что мы должны уничтожить спрос, помочь таким женщинам и декриминализировать их. Из-за того, что проституция в Германии нелегальна, единственные, кто боятся наказания со стороны государства или штрафов - это женщины».

Европейская коалиция за права секс-работников утверждает, что в парламенской резолюции «игнорируются негативные последствия криминализации клиентуры секс-бизнеса», и что в результате проститутки уйдут в подполье и будут больше подвергаться насилию.

Однако "зелёный" евродепутат Терри Рейнтке утверждает, что не все те, кто предлагает интим за деньги, могут считаться жертвами насилия:

«Мы хотим принять такие законодательные меры, как, например, пересмотр директивы о правах жертв. Это позволит лучше защищать тех людей, которые пострадали от сексуальной эксплуатации, но при этом не делать обобщений о том, что все формы секс-работы являются гендерным насилием».

Некоторые агентства ООН, в частности, Всемирная организация Здравоохранения, а также крупнейшие правозащитные организации, такие, как Amnesty International и Human Rights Watch, тоже выступают против криминализации покупки сексуальных услуг. В прошлом месяце Европейский суд по правам человека согласился рассмотреть дело, возбужденное секс-работниками, которые оспаривают французский закон о преследовании их клиентов, принятый в 2016 году.