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Норвегия ограничит продажу недвижимости иностранцам

Один из коттеджей в собственности россиян вблизи военной базы
Один из коттеджей в собственности россиян вблизи военной базы Авторское право Кадр из репортажа норвежского телеканала TV2
Авторское право Кадр из репортажа норвежского телеканала TV2
By Ирина ШелудковаEuronews
Опубликовано
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Правительство принимает меры после того, как норвежские СМИ выяснили, что коттеджи российской элиты, связанной с Путиным, распложены вблизи ключевых военных объектов, а весной их арендовали, сами того не зная, военные НАТО во время учений.

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Норвегия планирует повторить опыт финского правительства, которое ограничило продажу недвижимости россиянам.

В Финляндии новый закон о жилье обязывает иностранцев, не являющихся гражданами ЕС и ЕЭЗ, получать разрешение на покупку недвижимости.

Принятый закон стал ответом на опасения, что иностранцы, особенно россияне, имеющие связи с путинским режимом, приобретают недвижимость в стратегически важных местах.

Такие же опасения существуют и в Норвегии.

В апреле норвежский телеканал TV2 и проект "Досье" опубликовали расследование, по данным которого владельцами коттеджей на норвежском горнолыжном курорте Мёлселев вблизи военной авиабазы Бардуфосс являются мэр Мурманска Игорь Морарь, депутат Мурманской областной думы Виктор Сайгин и руководитель выставочного центра "Атомный ледокол Ленин" Александр Тимофеев.

Норвежское издание Nordlys обнаружило, что военнослужащие из Норвегии и Швеции, сами того не зная, арендовали коттеджи, принадлежавшие российской элите, во время мартовских учений НАТО "Nordic Response".

Газета Financial Times сообщает, что в начале июля Норвегия заблокировала продажу последней частной собственности на Шпицбергене, ссылаясь на соображения национальной безопасности на фоне растущей активности России и Китая в Северном Ледовитом океане.

Левоцентристское правительство проинформировало владельцев собственности Сёре-Фагерфьорд на арктическом архипелаге, что они могут продать ее только с одобрения норвежского государства после того, появились подозрения, что покупка может быть связана с Китаем и Россией.

По данным норвежских СМИ, одним из основных владельцев AS Kulspids, компании, владеющей Сёре-Фагерфьорд, является россиянка, получившая норвежское гражданство в 1990-х годах. Недвижимость была выставлена на рынок по цене 300 млн евро. Недвижимость "не имеет ценности" сама по себе, что вызывает вопросы о потенциальных покупателях, готовых заплатить астрономические суммы за ее приобретение, заявила министр торговли и промышленности Норвегии.

В последние годы Русская православная церковь приобрела недвижимость в Норвегии недалеко от военных баз, сообщает газета Dagbladet.

"Нет сомнений в том, что работа TV2 пролила свет на очень важную задачу для Норвегии, которая стояла перед ней на протяжении многих лет. И это было важным вопросом для правительства с тех пор, как мы вступили в должность осенью 2021 года: ужесточить правила, повысить уровень национальной безопасности и обеспечить, чтобы у нас была возможность, например, остановить продажу недвижимости в случае необходимости", — заявила министр юстиции Норвегии Эмили Мель.

Правительство Норвегии заявило, что работает над системой предварительного одобрения сделок с недвижимостью, аналогичной финской.

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