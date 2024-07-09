EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Прокуратура Парижа начала расследование против лидера французских ультраправых Марин Ле Пен

В комиссии отметили, что Марин Ле Пен не единственная из кандидатов, в чей адрес возникли подозрения.
В комиссии отметили, что Марин Ле Пен не единственная из кандидатов, в чей адрес возникли подозрения. Авторское право Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Надежда Дрямина
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Лидера "Национального объединения" подозревают в незаконном финансировании президентской кампании в 2022 году.

РЕКЛАМА

Прокуратура Парижа сообщила о начале расследования в отношении лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Её подозревают в незаконном финансировании избирательной кампании во время президентских выборов 2022 года.

Поводом для разбирательства стал доклад, подготовленный Национальной комиссией по счетам предвыборных кампаний (CNCCFP) в апреле прошлого года. Этот независимый контролирующий орган следит за тем, чтобы кандидаты не превышали допустимый порог расходов, тогда государство компенсирует их часть. В противном случае, инициируется расследование.

На основании проведённой проверки счетов Ле Пен, комиссия пришла к выводу о возможных нарушениях ею законодательных норм.

Французские СМИ, ссылаясь на источники в столичной прокуратуре, пишут, что в адрес политика могут быть выдвинуты обвинения в хищении имущества, мошенничестве и подделке документов. Также её подозревают в незаконном получении кредита на свою президентскую кампанию-2022. Известно, что тогда Ле Пен брала займ в размере 10,6 миллионов евро в одном из банков Венгрии.

Сама она пока никак не комментировала новость.

В комиссии отметили, что Марин Ле Пен не единственная из кандидатов, в чей адрес возникли подозрения. Но пока прокуратура заинтересовалась только ею.

Известно, что расследование началось 2 июля, в период между двумя турами внеочередных парламентских выборов во Франции. На них "Нацобъединение" хотя и заняло лишь третье место, но значительно увеличило своё представительство в законодательном органе и стало чуть ли не главной политической силой страны.

Помимо того, лидер французских ультраправых должна предстать перед судом в конце этого года вместе с 27-ю другими лицами по обвинению в нецелевом использовании средств ЕС. Это дело было открыто ещё в 2016 году. Сторона обвинения утверждает, что партия Ле Пен (которая раньше называлась "Национальный фронт") выплачивала зарплаты своим сотрудникам из средств, выделенных на оплату труда помощников парламентариев Евросоюза.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Первое заседание правительства лейбористов

Албания: на юге страны идет борьба с лесными пожарами

Возможные политические сценарии после выборов во Франции

Марин Ле Пен Расследование Национальное объединение (партия)