Лидера "Национального объединения" подозревают в незаконном финансировании президентской кампании в 2022 году.

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Прокуратура Парижа сообщила о начале расследования в отношении лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Её подозревают в незаконном финансировании избирательной кампании во время президентских выборов 2022 года.

Поводом для разбирательства стал доклад, подготовленный Национальной комиссией по счетам предвыборных кампаний (CNCCFP) в апреле прошлого года. Этот независимый контролирующий орган следит за тем, чтобы кандидаты не превышали допустимый порог расходов, тогда государство компенсирует их часть. В противном случае, инициируется расследование.

На основании проведённой проверки счетов Ле Пен, комиссия пришла к выводу о возможных нарушениях ею законодательных норм.

Французские СМИ, ссылаясь на источники в столичной прокуратуре, пишут, что в адрес политика могут быть выдвинуты обвинения в хищении имущества, мошенничестве и подделке документов. Также её подозревают в незаконном получении кредита на свою президентскую кампанию-2022. Известно, что тогда Ле Пен брала займ в размере 10,6 миллионов евро в одном из банков Венгрии.

Сама она пока никак не комментировала новость.

В комиссии отметили, что Марин Ле Пен не единственная из кандидатов, в чей адрес возникли подозрения. Но пока прокуратура заинтересовалась только ею.

Известно, что расследование началось 2 июля, в период между двумя турами внеочередных парламентских выборов во Франции. На них "Нацобъединение" хотя и заняло лишь третье место, но значительно увеличило своё представительство в законодательном органе и стало чуть ли не главной политической силой страны.

Помимо того, лидер французских ультраправых должна предстать перед судом в конце этого года вместе с 27-ю другими лицами по обвинению в нецелевом использовании средств ЕС. Это дело было открыто ещё в 2016 году. Сторона обвинения утверждает, что партия Ле Пен (которая раньше называлась "Национальный фронт") выплачивала зарплаты своим сотрудникам из средств, выделенных на оплату труда помощников парламентариев Евросоюза.