Аудиторы: Еврокомиссия и страны ЕС плохо считают

Фонды сплочения ЕС призваны сократить неравенство между самыми богатыми и самыми бедными регионами, однако Еврокомиссия и страны-члены не в состоянии должным образом контролировать их расходование, говорится в новом отчете Европейской аудиторской палаты.

РЕКЛАМА

Европейская аудиторская палата низко оценила контроль, осуществляемый Еврокомиссией и государствами-членами по расходам на политику сплочения. Речь идет о специальных фондах, предназначенных для развития и возрождения территорий, на которые приходится треть семилетнего бюджета ЕС (более 400 миллиардов евро в период 2014-2020 годов).

По мнению суда, действующая в ЕС система контроля ЕС не смогла пресечь ошибки в расходовании средств и что фонды сплочения расходуются не по правилам. "Системы контроля Еврокомиссии и государств-членов недостаточно надежны", - заявила Euronews Хельга Бергер, главный аудитор.

В бюджетном цикле 2014-2020 годов общий уровень ошибок в расходах на сплочение снизился с 6% до 4,8 %: это улучшение, признают аудиторы, но оно все еще значительно выше порога в 2%. "Система должна предотвращать ошибки, а когда они случаются, система должна помогать их обнаружить и исправить", - отметила Бергер, указав на возможности для улучшения политики сплочения.

В Испании, Германии и Португалии обнаружено непропорционально большое количество ошибок по отношению к полученным средствам. "Мы считаем, что этим трем государствам-членам особенно важно укрепить потенциал своих аудиторских органов по выявлению ошибок при поддержке Еврокомиссии", - говорится в отчете.

Аудиторы ЕС выделили три основные причины нарушений при расходовании средств на цели сплочения: неадекватное управление со стороны государств-членов, халатность или предполагаемое преднамеренное несоблюдение правил бенефициарами, а также проблемы с интерпретацией правил.

"Решающую роль здесь играют органы управления", - подчеркнула Бергер. По оценкам аудиторов, национальные органы управления могли бы избежать более трети ошибок, обнаруженных в период с 2017 по 2022 год.

Во время предвыборной кампании на второй срок председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала упростить бюджет ЕС. Аудиторы предупредили, что Брюсселю необходимо спешно усовершенствовать инструменты для выявления, предотвращения и исправления ошибок в расходовании средств фонда сплочения.

Например, аудиторы рекомендуют предоставлять государствам-членам более четкие инструкции и проводить больше проверок на соответствие критериям.