By Euronews

Теперь де Кроо направит своё прошение об отставке королю Филиппу, который может отклонить или принять его по своему усмотрению.

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Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо объявил об отставке. Его партия потерпела сокрушительное поражение на парламентских выборах. Они проходили одновременно с выборами в Европарламент.

"Для нас это особенно трудный вечер. Мы проиграли. Завтра я ухожу в отставку с поста премьер-министра", - объявил, не скрывая эмоций, де Кроо во время выступления перед сторонниками в воскресенье.

По итогам голосования партия премьера "Открытые фламандские либералы и демократы" (Open VLD) получила меньше 7% голосов. Она проиграла даже в избирательном округе самого главы правительства - в Восточной Фландрии. Если на прошлых выборах в 2019 году либералы там набрали 17,85% голосов, то на нынешних - лишь 10%.

"Мы - либералы - боремся, мы стойкие, и я убеждён, что мы снова выстоим. За последние недели я увидел невероятное количество молодых талантливых людей. И я очень надеюсь на них", - добавил премьер.

Теперь де Кроо подаст прошение об отставке королю Филиппу, который в праве отклонить или принять его по своему усмотрению.

Известная своей антимиграционной риторикой ультраправая партия "Фламандский интерес", которой социологи прочили победу, тем не менее заняла второе место, набрав 17,5%.

Главной политической силой в стране стала умеренно правая партия "Новый фламандский альянс" с 22%.

"Сегодня важно дать Фландрии другое направление. Бельгия - это прошлое, Фландрия - это будущее. Фламандскому народу нужно новое правительство - фламандское и правое", - сказал Том Ван Грикен, лидер партии "Фламандский интерес".

Аналитики полагают, что за выборами в стране, разделённой в силу языковых и иных особенностей на три региона, последуют сложные и долгие переговоры о формировании правительства. После предыдущих парламентских выборов пятилетней давности они длились больше 500 дней.

До сих пор левые и правые Бельгии следовали практике "санитарного кордона" - объединялись в коалиции с тем, чтобы не допустить "Фламандский интерес" к власти.