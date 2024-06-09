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Прямой эфир. Выборы в Европарламент: заключительный день голосования

Euronews ведет прямую трансляцию с последнего дня европейских выборов
Euronews ведет прямую трансляцию с последнего дня европейских выборов Авторское право Euronews 2024
Авторское право Euronews 2024
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Euronews представляет вам новости и аналитические материалы о том, как избиратели в странах ЕС голосуют в четвертый и последний день выборов в Европейский парламент.

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Воскресенье - последний день голосования на выборах в Европейский парламент. 360 миллионов граждан ЕС избирают 720 депутатов Европарламента в ходе крупнейшего в мире транснационального голосования.

В четвертый, заключительный день избирательные участки работают в 21 стране. Италия станет последней страной, где они закроются (в 23:00 по центральноевропейскому времени).

Euronews предоставляет вам последние новости и экспертный анализ в специальной программе, которая будет транслироваться из Европейского парламента с 17:00 по центральноевропейскому времени. Первые национальные данные, основанные на опросах избирателей, ожидаются в 18:15 по центральноевропейскому времени.

Опросы общественного мнения предсказывают исторический выигрыш для праворадикальных партий, в то время как центристские, проевропейские силы могут оказаться в затруднительном положении. Такой исход может изменить баланс сил в Европарламенте и дать правым больше влияния, чем когда-либо, на политику ЕС - от климата до миграции и торговли.

На кону также стоит вопрос, кто встанет во главе европейских институтов, включая Еврокомиссию и Евросовет, поскольку итоги этих выборов могут спровоцировать борьбу за высшие должности в ЕС.

Оставайтесь с нами, наши журналисты сообщают вам последние новости и результаты в прямом эфире.

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