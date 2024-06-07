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Париж передаст Киеву истребители "Мираж" и подготовит лётчиков

Эммануэль Макрон принимает Владимира Зеленского в Париже
Эммануэль Макрон принимает Владимира Зеленского в Париже Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
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Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал украинского лидера Владимира Зеленского в Елисейском дворце. В ходе встречи в Париже 7 июня главы двух стран подписали соглашения об оказании помощи по восстановлению критической инфраструктуры Украины.

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Французский президент подтвердил, что Париж передаст Киеву свои истребители "Мираж" для защиты страны от российской агрессии.

Сколько именно самолетов будет поставлено и в какие сроки не уточняется.

Франция также начнет обучение украинских лётчиков, сказал Макрон, подтвердив, что Украине необходимо разрешить использовать оружие, поставляемое её западными союзниками, для поражения военных объектов на территории РФ.

Зеленский прибыл во Францию, чтобы вновь обратиться за помощью к Западу, в то время как ВСУ пытаются отразить натиск российской армии в районе Харькова.

Президент Украины принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки войск в Нормандии вместе с американским лидером Джо Байденом и главами европейских стран, которые поддерживают Киев в войне, которая длится уже третий год.

Джо Байден в пятницу публично извинился перед Владимиром Зеленским за то, что Конгресс на месяц задержал предоставление американской военной помощи.

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